Genthod renonce à un spectacle de danse

Les réseaux sociaux bruissent déjà de cette histoire. Le mouvement La Culture lutte proteste contre la décision du maire de Genthod. De quoi s’agit-il?

Le spectacle «Floyd» de la compagnie Velvet Blues, qui était programmé de longue date au Centre communal de Genthod, samedi 9 juin, n’aura pas lieu. Raison invoquée par la Commune: il n’y a pas assez de places vendues d’avance. Grosse déception pour les artistes, la chorégraphe Melissa Cascarino et son équipe.

Le maire de Genthod, Wolfgang Honegger, explique les raisons de sa décision: «Nous avons à Genthod une salle de 300 places. La vente des billets a lieu d’avance à Genthod, Bellevue et Collex, et, pour les citadins, au Service culturel Migros. Dix jours exactement avant la date du spectacle, aucun billet n’était vendu. Nous avons songé à annuler déjà à ce moment-là. Nous avons pourtant convenu avec la chorégraphe que cette décision ne serait prise que si le mardi précédant la représentation, moins de cent billets seulement avaient trouvé preneur. On s’est trouvé mardi dans cette situation et on a annulé. Les artistes recevront le pourcentage de leur cachet prévu par la clause d’annulation qui figure dans leur contrat.»

Pour Melissa Cascarino, cette décision témoigne de la méconnaissance du maire des habitudes du public de danse contemporaine. «Si le contrat avait mentionné que la représentation serait annulée pour une question de nombre de billets vendus d’avance, je ne l’aurais pas signé. Pour ce genre de spectacle, le public se décide tard, il n’achète pas sa place longtemps à l’avance. Tout au plus réserve-t-il, comme à l’ADC. Je suis déçue car ma chorégraphie sur la musique de Pink Floyd est de nature à plaire à un public plutôt large. Plusieurs personnes m’ont dit leur déception «de ne pas pouvoir venir». (TDG)