Genève rend à l'Egypte un faucon et un chat volés

Victimes d'un trafic illicite de biens culturels, deux jolies statuettes antiques viennent d'être restituées à l'Egypte par le Ministère public genevois (MPG). Les objets archéologiques, stockés aux Ports Francs, ont été découverts en 2015 lors d'un contrôle douanier et bientôt identifiés comme le produit d’une fouille illicite dans une nécropole de Memphis, en Basse-Egypte.

Suivant la procédure, l'administration fédérale des douanes a dénoncé le cas au Ministère public, qui a ouvert une action pour violation de la loi fédérale sur le transfert des biens culturels. A l'issue de l'instruction, le MPG a ordonné la restitution des oeuvres d'art à leur pays d'origine, en application de l’article 70 du code pénal suisse. L’ordonnance est entrée en force et les objets ont été récemment remis à l’ambassade d'Égypte à Berne.

Horus en granit et Bastet en bois

L'une des pièces antique est un faucon de granit rose tacheté de blanc et de noir, datant du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui figure selon toute évidence Horus. Il est l'un des principaux dieux du panthéon égyptien, fils d'Isis et d'Osiris, et le protecteur des pharaons.

L'autre figurine est un chat en bois, assis, avec des restes de bandelettes dans le bas du dos. Elle représente très probablement la déesse Bastet, au culte très activement pratiqué dans l'Egypte antique. (TDG)