Genève Enchères disperse la collection de Brigitte de Saussure

Il y a parfois des noms qui vous prédestinent à de grandes choses. Celui de Saussure en fait certainement partie. «Il est impressionnant d’observer le niveau intellectuel des membres de cette famille patricienne genevoise, et cela sur plusieurs générations!», s’exclame avec admiration Cyril Duval, cofondateur de Genève Enchères.

Dans l’arbre généalogique, il y a tout d’abord Horace-Bénédict, le plus illustre des savants genevois du XVIIIe, professeur de philosophie et de sciences naturelles et fondateur de la Société des Arts. C’est également à lui que l’on doit la deuxième ascension du Mont-Blanc en 1787! Vient ensuite Henri, petit-fils d’Horace, zoologue et qui effectua un voyage aux Antilles et au Mexique entre 1854 et 1856 pour étudier insectes et crustacés. Sans oublier son fils Ferdinand, reconnu comme le fondateur de la linguistique moderne.

Et puis, il y a Brigitte de Saussure, épouse de l’arrière petit-fils de Ferdinand, disparue en début d’année à un âge honorable. Avant de le céder à ses cousins, elle avait fait de son appartement, sis dans le fameux hôtel particulier Lullin-de Saussure, érigé à l’angle des rues de la Cité et de la Tertasse en Vieille-Ville de Genève, un véritable cabinet de curiosités. Il faut dire que cette figure emblématique de la haute société genevoise avait le goût des belles choses. Ses arrangement floraux avaient fait le tour du monde, des galas de Gstaad aux bals de New York.

Quatre oiseaux naturalisés, estimation entre 600 et 800 francs.

«Elle avait un réel goût pour la décoration», estime Cyril Duval. «Il régnait une atmosphère particulière dans son appartement, à la fois intellectuelle et chic.» Confiée à la jeune maison de vente, la succession de Brigitte de Saussure comprend quelque 200 objets, dont une grande partie provient des quatre coins du monde. La preuve avec ces cinq gorgones, dont l’une est montée sur un socle en bois, cette composition de coraux blancs ou ces oiseaux empaillés, présentés sous cloche ou en dioramas. Le tout ponctué de mobilier d’époque Louis XV, de tables et de commodes du XVIIe, et d’un magnifique lustre en cristal de roche.

Illustre héritage

Mais l’adjudication comporte également des lots hérités de ses illustres ancêtres. À commencer par ce buste en terre cuite de Charles Bonnet, philosophe et naturaliste genevois, qui se trouve être l’oncle d’Horace-Bénédict de Saussure. Estimé entre 1000 et 1500 francs, il fut réalisé par le sculpteur et décorateur genevois Jean Jaquet. Une œuvre qui a obtenu un tel succès lors de son exposition à la Société des Arts en 1789, que l’artiste en a réalisé plusieurs moulages. Outre celui-ci, un exemplaire se trouve aujourd’hui à la Bibliothèque de Genève, un autre dans les collections du Musée d’Art et d’Histoire et un troisième fut offert en 1794 à la Société des Arts.

De son voyage au Mexique et aux Antilles, le zoologue Henri de Saussure ramène de nombreux dessins illustrant la vie quotidienne.

Notons également ces trois albums signés Henri de Saussure, comptant plus de 1800 dessins à l’aquarelle d’insectes et de crustacés, observés pendant son périple au Mexique et aux Antilles. Un voyage qu’il documente également au moyen de dessins, façon bande dessinée, et qui viennent illustrer des scènes de la vie quotidienne comme une chasse aux caïmans, une noce dans un village zapotèque ou l’exécution de voleurs dans les bois de la Malincha. «Il y a un côté Indiana Jones dans ces croquis qui fait rêver mon âme d’enfant», s’enthousiasme le commissaire de la vente.

Ventes d’automne, chez Genève Enchères, du 18 au 20 septembre. Exposition du 14 au 16, de 12h à 19h. 38, rue de Monthoux, Genève. www.geneve-encheres.ch

(TDG)