Floraison de danseurs en bourgeons

«C’est un début», s’exclamait Marie-Christine Maigret de Priches il y a deux ans. La présidente de la fondation Dance Area lançait alors à Genève la première édition du Festival international Jeunes Ballets. Elle avait raison: l’aventure continue! La deuxième salve de cette manifestation qui offre à des danseurs en herbe l’opportunité de se produire sur les planches devant un public fourni se tient du 4 au 6 avril au Bâtiment des Forces Motrices. La jauge du BFM – de 890 à 980 places – représente en soi un challenge.

Un patchwork pour se faire une idée

Ils sont septante, âgés de 18 à 22 ans, à venir de Hambourg, Leeds, Aix-en-Provence et… Genève. Tous dansent dans des filières préprofessionnelles ou déjà professionnelles, tous ont l’ambition de rejoindre une troupe de «grands». Les jeunes ballets assurent la relève. Certains sont liés à des compagnies adultes, d’autres existent pour eux-mêmes. Le festival offre au public genevois l’occasion de découvrir ces jeunes pousses.

Deux soirées sont consacrées au spectacle. Vendredi verra sur les planches le National Youth Ballet of Germany. Fondée à Hambourg par le chorégraphe John Neumeier, cette formation composée de huit danseurs professionnels dispose de son propre répertoire, qu’elle offre souvent dans des lieux que la danse visite peu: prisons, musées, écoles ou EMS. «Ce jeune ballet possède une belle notoriété, en raison notamment de la célébrité de la compagnie principale», note la fondatrice du festival. Son style néoclassique trouve son public. «Les danseurs présentent ici un patchwork: solos, duos et trios forment un programme très varié, soutenu par un chanteur et un musicien live.»

«Du contemporain bien pêchu!»

Vendredi se produira aussi Verve, jeune compagnie indépendante de Leeds formée de treize danseurs qui ont fait leurs classes dans les meilleurs conservatoires. «Du contemporain bien pêchu! commente l’organisatrice. Aux limites de l’expérimental.» La troupe s’acoquine chaque année avec des chorégraphes émergents, invités à privilégier l’audace.

La compagnie Area Jeune Ballet, fondée par Marie-Christine Maigret de Priches, affronte le public vendredi avec «Missing», un trio, et «Kiss & Fly» de Gil Carlos Harush. «Il vient d’Espagne tous les lundis pour enseigner chez nous, à Dance Area, et rentre tous les mercredis. Gil a noté que cette sensation de vide qu’il ressent chaque semaine n’est pas perçue de la même manière par les proches dont il se sépare. Pour raconter cela, il a créé en février «Kiss & Fly» avec six de nos jeunes danseurs», raconte Anastasia Piguet, coordinatrice du festival. L’Area Jeune Ballet revient sur les planches samedi avec «SAM» de José Agudo, une composition autour de la migration qui doit beaucoup à la danse indienne.

«Quatre saisons» décalées

Le Ballet Preljocaj, d’Aix-en-Provence, lié à la compagnie du grand créateur français Angelin Preljocaj, présentera, samedi, une relecture des «Quatre saisons» de Vivaldi, qui seront «revisitées, décalées, avec d’énormes costumes et d’imposants décors», note la présidente. La troupe fait du même coup la démonstration d’un projet de lancement des jeunes artistes dans la vie professionnelle: ils sont au bénéfice d’un contrat d’apprenti danseur durant onze mois.

Les membres du Ballet Junior de Genève seront, eux, onze sur scène pour donner vie à une composition du chorégraphe israélien Hofesh Shechter, «Political Mother», datant de 2010. «Une pièce au style tribal, animal, qui possède beaucoup de puissance et simule le rythme des pulsations cardiaques», résume Anastasia Piguet.

Nouveauté 2019, une audition

La nouveauté 2019 du festival, c’est une audition organisée, sur dossier, avec le concours de directeurs d’école et de compagnie. Elle est ouverte aux élèves préprofessionnels de toute l’Europe.

Festival international Jeunes Ballets Vendredi 5 et samedi 6 avril à 20 h, au BFM, place des Volontaires, info@fondationdancearea.ch, +41 22 329 29 92 (TDG)