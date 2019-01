Ferdinand Hodler entre en peintre dans les cases de Derib

Gâté, Ferdinand Hodler est resté dans la lumière tout au long de l’année du centenaire de sa mort. Des inédits. Des publications d’experts. Et, bien sûr, des expositions. À l’aune des récentes habitudes commémoratives, restait pour le Bernois deux arts à investir, le 7e et le 9e. Et si, avec «La passion Hodler», il est prévu que le peintre se fasse une toile – Francis Reusser derrière la caméra – la bande dessinée vient de le sacrer héros de papier. Derib au crayon.

«Mon père, François de Ribaupierre, appartenait à la génération des artistes qui ont œuvré dans son sillage. Alors, tout naturellement, lorsqu’on m’a proposé ce projet, je me suis immédiatement senti concerné et, très vite, j’en ai fait un engagement personnel. Avec sa vie d’homme plusieurs fois amoureux, sa combativité d’artiste et sa renommée, Hodler est tout à fait légitime en héros de bande dessinée. Le faire entrer dans cet univers-là, c’est toucher d’autres publics, comme inciter les gens à découvrir son monde grâce à une lunette différente.»

Derib a varié les plaisirs, le crayon pour les flash-back, le lavis associé au temps présent et la couleur rehaussée à l’aquarelle pour les reproductions de tableaux. Il s’est aussi fait plaisir en traquant l’homme dans ses traits. Lancé très jeune dans une quête introspective, le peintre aimait prendre la pose (plus de 200 peintures et dessins). Derib en égrène un certain nombre, jouant avec les angles et les cadrages, visiblement fasciné par le regard puissant et son profil taillé dans la détermination. Et il ne s’en cache pas: «Je peux vous dire que j’ai beaucoup aimé le dessiner. L’exercice n’était pas facile, mais très enrichissant, y compris pour ma propre pratique.» À 74 ans, le Boéland n’est pas le premier à tirer une ligne droite entre la peinture et la bande dessinée. Vitaminées par le succès d’une série historique, les Éditions Glénat ont lancé la série «Les grands peintres», alors que le Louvre et le Musée d’Orsay éditent chacun leur collection, mais… frotter son art à celui d’un maître de la modernité, l’entreprise était osée. Risquée même. Et si le dessinateur aurait pu se limiter à l’admiration débordant de ses cases plutôt que de personnaliser certains commentaires, le résultat tient par les traits d’un observateur respectueux dans ceux d’un révolutionnaire. Tandis que le propos descriptif et didactique est complété par un dossier plus scientifique. De Berne, ville natale de Ferdinand Hodler, à ses vues du lac depuis Chexbres, de la transhumance d’un peintre fuyant un client mécontent dissimulé au milieu des moutons au chantier pictural du «Panorama Bourbaki» à Lucerne, de son atelier aux salles d’exposition, les faits sont historiques et les pages multiplient les informations, l’auteur ayant fait le choix de la réalité, pas de l’atmosphère romancée ni de la chronique avisée.

Florence Millioud Henriques

«Ferdinand Hodler, une vie d’artiste»,

Derib, Éd. AS’Créations,

64 p.