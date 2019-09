Fabrice Melquiot quittera le cockpit d’Am Stram Gram à l’été de 2021

Un appel à candidatures vient d’être lancé du côté de la route de Frontenex. La Fondation du Théâtre Am Stram Gram annonce en effet qu’elle recrute un(e) successeur(e) à Fabrice Melquiot. L’auteur et metteur en scène originaire de Modane, en Savoie, occupe depuis 2012 la direction du théâtre fondé par Dominique Catton. D’une durée maximale de dix ans (soit un mandat de quatre ans, renouvelable deux fois sur trois ans), son contrat sera écourté d’une saison selon le souhait du directeur, après neuf ans d’un exercice plébiscité tant par le public, par la profession que par la critique.

«Ma volonté d’anticiper d’une année mon départ tient à l’évolution du quartier, justifie l’intéressé, joint vendredi par téléphone. Entre l’arrivée du Léman Express, de la nouvelle Comédie et du Pavillon de la danse, les Eaux-Vives connaissent déjà une mutation importante. Une saison supplémentaire aurait confisqué l’élan à un nouveau projet. Je trouve plus opportun de me retirer à l’orée de cette métamorphose, et d’un cycle qui s’inscrira dans un nouveau paysage.» «Je défends l’idée que les artistes directeurs soient mobiles», ajoute un Fabrice Melquiot qui aborde son départ avec «tranquillité et sérénité».

Ce d’autant plus que l’homme a encore deux pleines saisons devant lui, «à faire tourner à plein régime». Car si le processus de nomination démarre aujourd’hui (les postulants ont jusqu’au 31 octobre pour envoyer leur lettre d’intention, soumise à une première sélection), l’entrée en fonction de la future direction ne se fera qu’en janvier 2021, progressivement, sur six mois.

Les projets de Melquiot au-delà du 1er juillet de la même année? «Je suis écrivain et je vais continuer à l’être. La force affective qui me lie à Am Stram Gram m’empêche en tout cas de candidater où que ce soit ailleurs. Occuper un poste de direction n’a jamais représenté un aboutissement à mes yeux. J’ai envie de revenir à la lecture et à l’écriture quotidiennes.»

L’auteur des «Séparables» (Grand Prix de Littérature dramatique Jeunesse 2018) ignore s’il demeurera à Genève. «Je prends ma décision précisément pour ne pas savoir», affirme-t-il en poète. Mais il assure qu’il restera attentif, «en tant que spectateur et père de famille», à la destinée d’un théâtre qui brasse trois générations. En lui passant les rênes, feu Dominique Catton avait recommandé à Fabrice Melquiot de rester «simple, joyeux et ouvert». Ce dernier reprend aujourd’hui le même précepte à son compte: «Dans les saisons à venir, à l’échelle du Grand Genève, il va falloir développer des projets riches, propres à chaque maison, mais dans un constant dialogue avec les autres institutions, dans l'optique de façonner des identités complémentaires». Simple intuition...

