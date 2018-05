Fabrice Melquiot, du coup de foudre au divorce

Patatras. Après le big bang d’une passion érotique dans «Lisbeths», le public genevois assiste, fataliste, à l’implosion d’une famille dans «Le Poisson combattant». Les deux textes sont ostensiblement dus au même auteur, connu au bout du lac pour sa programmation inspirée du Théâtre Am Stram Gram: Fabrice Melquiot. Le premier, un duo dirigé et cointerprété par Valentin Rossier, vient juste de s’achever au Théâtre du Grütli. Le second, un monologue rédigé expressément pour le comédien Robert Bouvier (directeur quant à lui du Théâtre du Passage à Neuchâtel), se donne jusqu’à dimanche à la Comédie, venant clore la dernière affiche saisonnière d’Hervé Loichemol, aux commandes depuis 2011.

Entre poésie et pathos, le ton se reconnaît d’emblée. Sur la toile blanche d’une boîte en perspective, au milieu de laquelle chavire le comédien, des images d’avalanche illustrent la catastrophe. Enfant écarquillé, Pierrot lunaire à l’inflexion jurassienne, ahuri parkinsonien, Robert Bouvier s’habille et se déshabille frénétiquement dans sa chute. Sa femme, Aquoibon, l’a invité à quitter le domicile. Il y laissera la petite. N’emportera dans sa dérive que le cadavre asséché du poisson combattant bleu qui, pour marquer le coup, a bondi hors de son bocal.

Fabrice Melquiot n’a pas d’égal pour façonner ses récits autour de pareilles ruptures: le détail le plus concret, le plus original par sa trivialité, vient s’emboucher dans l’expérience la plus universelle, l’idée la mieux estampillée, voire la sentimentalité la plus soluble dans l’assistance. Aujourd’hui, il étoffe avec ferveur la notion de résilience. Cette survie pleine de promesses qui finit par advenir au cinéaste séparé comme à son alter ego pisciforme, dès lors que l’un va «enterrer» l’autre dans son biotope amniotique.

