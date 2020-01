Étroit «Esprit de famille»

Alexandre voit et parle à son père, Jacques. Mais il est bien le seul. Le reste de sa famille ne voit rien du tout et trouve même son comportement étrange. Et pour cause. Jacques est mort et son fils est le seul à pouvoir communiquer avec lui.

D’un sujet rocambolesque à souhait, Éric Besnard tire un film globalement quelconque dont les enjeux réels peinent à se dessiner. Un casting plutôt haut de gamme et profilé comédie – Guillaume de Tonquédec, François Berléand, Josiane Balasko, Isabelle Carré – sert ici une intrigue un peu fourre-tout qui ne palpite guère.

Comédie alterne avec drame dans un métrage souvent hésitant qui ne remplit pas tout à fait ses objectifs. Cet «Esprit de famille»-là tourne en rond et ne va nulle part.