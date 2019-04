Et si le diacre pédophile ne s’était pas suicidé?

En ouvrant un nouveau roman d’Elizabeth George, chaque fois la même appréhension: va-t-elle nous décevoir? Et depuis des lustres, le même frisson: eh bien non, pas cette fois. Avec «La punition qu’elle mérite», en librairie depuis quelques jours, la reine de l’enquête policière à l’anglaise emmène son lecteur dans le Shropshire au trot enlevé. Et ne le lâche pas sur près de 800 pages. Un exploit!

Premier atout, ce vingtième opus des aventures de l’inspecteur Thomas Lynley nous fait découvrir un lopin de la verte campagne britannique dont on ignorait tout, y compris le nom. La minuscule ville de Ludlow et son château méritent le détour, si l’on en croit la romancière américaine, qui adore l’Angleterre et la laboure dans chaque récit.

Tommy et sa séduisante mélancolie

Deuxième bonheur: retrouver le si séduisant Tommy au volant de sa Healey Elliott de collection, un peu moins mélancolique cette fois-ci, mais toujours aussi rigoureux, aussi fin psychologue et acharné dans ses investigations. Il n’oublie pas Helen, sa femme, assassinée devant leur hôtel particulier de Belgravia, mais il poursuit sa route et entrevoit à nouveau un éclat de bonheur.

Autre joie pour le lecteur, renouer avec Barbara Havers. L’effrontée, devenue presque une amie au fil des romans, nous arrache un éclat de rire: elle s’est mise à faire des claquettes. Avec ses innommables t-shirts aux inscriptions douteuses, ses baskets rouges, son addiction à la fumée et son incomparable sagacité, l’enquêtrice ne lâchera pas l’affaire avant de l’avoir résolue, quitte à se mettre toute sa hiérarchie à dos. Sur ce point, on peut lui faire confiance. À tant tirer sur la corde, elle finira bien par se faire évincer de la MET et muter loin de Scotland Yard.

Barbara lève le lièvre

Précisément, dans «La punition qu’elle mérite», c’est Barbara qui lève le lièvre. Pas nette, cette histoire de suicide par pendaison à une poignée de porte dans un commissariat désaffecté. Pourquoi le diacre Ian Druitt, à la bonté reconnue de tous, aurait-il craqué lors de sa garde à vue?

Personne ne croit vraiment à cette sordide accusation de pédophilie… Et surtout pas son père, député influent, qui fait pression sur les grosses nuques de Scotland Yard pour qu’on ne ferme pas si vite le dossier.

Le sergent Havers aura pourtant toutes les peines du monde à convaincre sa cheffe, la commissaire principale Isabelle Ardery, de creuser du côté de l’îlotier Gaz Ruddock – un policier auxiliaire de proximité trop bien intentionné pour être tout à fait honnête – et de ses relations pas toujours nettes avec les étudiants de l’université West Mercia College.

Cuites magistrales de jeunes voyous

Il faudra à Thomas Lynley tout son doigté pour convaincre Isabelle Ardery, aux prises avec son alcoolisme, de le laisser enquêter à sa place. Et de se soigner. Leur intimité passée l’y aidera.

Quant à cette histoire de suicide à élucider, Elizabeth George s’ingénie à perdre ses deux enquêteurs favoris dans le brouillard. Elle leur lance dans les pattes une bande de jeunes jouant les voyous à coups de cuites magistrales, une grand-mère marathonienne qui fait du planeur, une cheffe de la police locale qui raffole des petits jeux sexuels olé olé et une famille déchirée par le chagrin d’avoir perdu un enfant.

On ne dira bien sûr rien de la fin, si ce n’est que Tommy et Barbara, une fois de plus, viendront ensemble à bout de ce formidable sac de nœuds. Et qu’on se réjouit déjà de leur 21e enquête.

«La punition qu’elle mérite» d'Elizabeth George, Éditions Presse de la Cité, 766 pages (TDG)