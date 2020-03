Et par magie, le virus soudain disparut!

En tout, ce sont plus de 1500 personnes qui ont bravé le risque de contagion pour assister au 12e Festival international Vive la magie, accueilli pour la troisième fois en terres genevoises. Rassurez-vous, ils n’ont pas pour autant bravé les directives fédérales: les quelque 450 familles ayant troqué la peur contre l’appel de la prestidigitation se sont réparties en trois séances – vendredi, samedi et dimanche. Et les organisateurs ont ainsi respecté les quotas édictés. Ils ont même essuyé, dès l’annonce des mesures, des désistements et demandes de remboursement au nombre d’«environ 200», selon Monique Souchet, codirectrice du festival avec son mari Gérard.

Les amateurs – à qui il fut demandé, à l’entrée du BFM, d’inscrire nom, prénom et numéro de téléphone afin de permettre leur «traçabilité» – ont vu leur témérité amplement récompensée. Pendant deux bonnes heures, ils ont rayé le coronavirus de leur esprit. Repoussé la psychose par les applaudissements. Ri devant les intermèdes du jovial présentateur François Normag, lui-même «abracadémicien» prodigue de tours de magie, et retenu leur souffle devant six défenseurs des différentes facettes de l’art de l’illusion.

Il y a eu les numéros plus attendus, comme ceux du manipulateur de cartes et de foulards Nestor Hato ou de la transformiste russe Nataly Perova, enrobés de musiques clinquantes et de jeux de lumières chamarrés. Il y a eu l’impressionnant mentaliste Rémi Larousse, capable de deviner le dessin imaginé par une spectatrice. Avec ces derniers, l’essentiel est de faire participer le public. Les sommets du merveilleux ont eux été atteints, d’abord par le mime Jérôme Murat, qui donne miraculeusement vie aux deux têtes d’une seule statue, puis par Michel Lauzière, homme-orchestre québécois, qui exécute sa «symphonie des objets communs» à l’aide de cuillères en plastique ou vous interprète Elvis Presley en dansant la Saint-Guy dans sa combinaison «claxophone». Là, la poésie suffit à guérir l’âme.