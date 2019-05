En une semaine, Out of the Box abat les cloisons

Qui dit programmation inclusive entend valorisation des créateurs en situation de handicap. Telle est depuis huit ans la mission de la biennale Out of the Box, à Genève. En découlent non seulement une affiche de propositions en lien avec la problématique, mais aussi des mesures d’accessibilité prévues pour les malentendants, les malvoyants ou les personnes à mobilité réduite.

Encore au menu cette semaine, l’exposition, à la galerie Andata-Ritorno, des dessins de la Jurassienne Monique Mercerat, atteinte d’une malformation congénitale. Une conférence sera donnée dimanche par Lucienne Peiry, spécialiste émérite de l’art brut, et Jacques Berchtold, directeur de la Fondation Bodmer qui exhibe en ce moment des carnets manuscrits. Des spectacles de danse, au Grütli, interrogeront la discrimination sociale et déboucheront sur une soirée festive où chacun aura sa propre chorégraphie à exécuter. Rayon théâtre, Emmanuelle Laborit, reine des sourds, révèle sa nouvelle création, «Dévaste-moi». Des œuvres d’art contemporain se visitent enfin à l’aveugle à la Villa Dutoit. Bref, tout le monde dehors!

(TDG)

Jusqu’au 26 mai, programme complet sur www.biennaleoutofthebox.ch