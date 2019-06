En juin, Madame de Staël renaît à Coppet

Ils ressurgissent, indéfectibles, à chaque printemps depuis 2011. Avec une régularité métronomique, sans que jamais ne s’épuise leur stock de propositions. Pièces de théâtre, pièces musicales, plaidoiries et autres réceptions mondaines résonnent alors dans la cour d’honneur du château de Coppet – celui-là même qui hébergeait le groupe du même nom à l’orée du XIXe siècle.

En 2018, le comédien et metteur en scène Alain Carré a succédé à Pascale Méla à la tête de la manifestation. En résulte une programmation resserrée, centrée cette année sur la personne de Voltaire, éminent éveilleur de Lumières ayant peu auparavant foulé des sols voisins. La célébration des grands esprits s’ouvrira ainsi mardi soir avec «Voltaire et Dieu», la plaidoirie que l’avocat genevois Marc Bonnant consacrera aux liens contradictoires entre les deux instances.

Joute entre jeu théâtral et chant lyrique

À quoi Alain Carré enchaînera son «Candide ou l’optimisme» concocté à partir du conte voltairien composé à Genève. Pas plus tard que le lendemain, il donnera une «Minette» tirée de la correspondance de Germaine de Staël. Les festivités s’achèveront jeudi avec le très alerte «Figaroh!» de Frédéric Mairy, qui arbitre une joute entre jeu théâtral et chant lyrique au travers du «Mariage» de Beaumarchais et des «Noces» de Mozart.

Festival de Coppet Madame de Staël, du 18 au 20 juin, château de Coppet, www.festivaldestael.ch (TDG)