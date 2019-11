«Ductus Midi», la calligraphie comme boussole

Dans la confusion du monde, comment s’orienter? Dans le tohu-bohu de l’espace-temps, quelle carte déployer? Invités de Marseille par Les Créatives, la performeuse Anne Lise Le Gac et le bidouilleur sonore Arthur Chambry génèrent du chaos en tentant de s’y repérer. Leur méthode s’intitule «Ductus Midi», du mot latin qui désigne les gestes nécessaires pour guider le calame sur le papyrus, et la langue dans l’oralité. En d’autres termes: pour se frayer un chemin.

Sur le plateau de Saint-Gervais, ils ont semé leur bric-à-brac, matières brutes et appareils numériques. Au sol, des dessins tracés au sucre en poudre. Une casserole où mijote une pâte – ductile, tiens –, cire chaude ou silicone, utile en tout cas à confectionner quantité d’objets disparates, de la chaussure à pilotis à la fontaine qui glougloute. Un rideau tombe du ciel – peut-être un tissu rapporté d’Australie, puisqu’il sera question, tantôt, de faire sien un précepte aborigène posant la Terre comme partition musicale.

Un immense gong (sa friabilité suggérerait la piñata) produit un son de violon feutré chaque fois qu’Arthur la frappe avec la batte qu’il vient de fabriquer. Quand il pianote sur un clavier, en revanche, des dialogues improbables viennent s’inscrire sur un semblant d’écran: «J’ai un album de bruits de femme qui mâche un cornichon…»

Quelques décibels plus tard, et quelques saccades chorégraphiques aussi, le duo est rejoint par nul autre que le champion européen d’imitation de chants d’oiseau 2017. Ce virtuose de l’appeau, Christophe Manivet, fait le merle au naturel: on ne comprend pas mieux son langage que l’humain, mais le gazouillis permet de «savoir d’où l’on part et où l’on arrive». En route, dans la profusion, on aura saisi que le feu de camp présente cet avantage sur la pyramide: qu’il se passe de fondation…

