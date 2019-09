Du béton fin sculpté sur des draps glacés

«La plus belle coque en béton mince du monde!» C’est ainsi qu’un critique d’architecture de Chicago a qualifié l’usine Sicli (Secours immédiat contre l’incendie) lors de son inauguration en 1969. Ce qui l’avait frappé, ce sont ces voiles satinés délicatement arrondis qui coiffent les deux corps de l’édifice.

«Le directeur de Sicli, François Meyer, voulait faire de sa nouvelle fabrique à la route des Acacias un édifice ouvert sur la cité. Séduit par la modernité de la station-service de Deitingen-Sud lors d’un arrêt sur l’autoroute N1, il choisit l’ingénieur Heinz Isler, qui l’avait bâtie», raconte l’architecte cantonal Francesco Della Casa. Le béton présente bien des avantages: peu coûteux, facile d’entretien, il résiste au temps, comme en atteste l’exceptionnel état de conservation du pavillon, qui abrite en cette fin de semaine les Design Days.

Bisbille entre l'architecte et l'ingénieur

Comme architecte, François Meyer désigne Constantin Hilberer. La plus petite partie de l’immeuble abritera les bureaux, la plus large et haute, six mètres sous plafond, tout le système de tuyauterie des «aspergeurs d’eau» qui se déclenchent en cas d’incendie et doivent être testés avant de sortir d’usine.

À part le critique américain, personne ne parle de l’édifice, pourtant remarquable, nulle part. «Ingénieur et architecte se sont fait la guerre. Une telle haine régnait entre eux, signale Francesco Della Casa, que chacun évitait de parler de l’immeuble pour ne pas faire de la publicité à l’autre!»

Du bruit autour de Sicli, il y en a eu depuis. Le pavillon voué à l’architecture, à l’urbanisme et au design est géré selon un modèle novateur, décalqué sur celui de la friche culturelle La Belle de Mai, à Marseille. Son avenir est prometteur. «Lorsque nous aurons mis la Drize à ciel ouvert, j’aimerais faire de Sicli un lieu d’accueil dans le PAV, avec un grand parvis public, confie l’architecte cantonal. Le bâtiment, vaste tente de béton, incite à l’hospitalité.» Il rêve notamment, pour les 15 ans du quartier Praille-Acacias-Vernets, d'un grand banquet pour 3000 personnes, «comme dans Astérix!»