Dix-sept jeunes talents débrident leur créativité lors d’un camp éphémère

Sur le long radiateur qui court sous la verrière, une petite culotte et une grande serviette bleue finissent de sécher. Plus loin, organisés autour d’une table basse jonchée de livres et de feutres de couleur, dix-sept lits de camp et matelas gonflables occupent un angle de la pièce. Leur sage alignement contraste avec une allègre pagaille de valises ouvertes. Une cloison improvisée sépare ce dortoir de fortune d’un vaste espace doté d’un canapé, de chaises et de tabourets de tous styles et d’un coin cuisine avec frigidaire, vaisselle et victuailles. Dans ce curieux loft aux atours industriels, on se soucie même du tri des déchets, comme en témoigne un trio de poubelles dûment étiquetées.

Si une ambiance vaguement new-yorkaise se dégage de cet appartement de bric et de broc, il se visite, plus prosaïquement, à Plainpalais, au deuxième étage du Centre d’art contemporain (CAC). Une semaine durant, un collectif de jeunes artistes originaires du monde entier y a élu domicile en vue d’une inspiration mutuelle et d’une réflexion multidisciplinaire, afin d’élaborer un projet créatif commun. Le public pourra savourer l’aboutissement de ce processus collectif inédit, intitulé «to CAMP», dès le soir du vendredi 11 mai et pendant tout le week-end.

Communauté utopique

«En réalisant le livre pour les 40 ans du CAC, je me suis rendu compte qu’un tas de figures mythiques de la musique et de la danse contemporaines s’y étaient produites dans les années 70, comme Philip Glass ou Lucinda Childs, raconte Andrea Bellini, directeur des lieux. C’est une tradition essentielle avec laquelle je voulais renouer, mais en renouvelant la méthode.» Ainsi, plutôt que d’inviter une personnalité établie, vue et connue partout, il concocte, en collaboration avec le performeur allemand Julian Weber, un protocole inédit: réunir un groupe de jeunes talents afin de constituer une petite communauté utopique où s’élaborerait, par «infection» mutuelle, une intention artistique. «Je souhaitais une structure de recherche, avec une force de proposition, poursuit Andrea Bellini. À mes yeux, le mécanisme expérimental compte davantage que le résultat.»

Pensé comme la première édition d’un dessein à long terme, «to CAMP» a été mis sur pied en coproduction avec la Fondation Fluxum. Il rassemble dix-sept artistes – chorégraphes, danseurs, musiciens ou performeurs – dont les pratiques sont liées au corps, et les intérêts portés vers les notions d’espace et de mouvement. En provenance d’Amsterdam, Berlin, Vilnius, Londres ou Lausanne, les membres de cette confrérie singulière ont investi leur campement genevois lundi soir, scellant leur complicité créative par un robuste apéritif.

Mardi en fin de matinée, l’heure est aux échanges constructifs. Lors d’une séance inaugurale, chacun expose aux autres ses ambitions pour la manifestation de la fin de la semaine. «J’aimerais filmer un clip sur ce que nous aurons fait ici, lance Lester Arias à ses camarades assis en rond sur un tapis. Puis, le week-end, chanter et danser.» Joignant le geste à la parole, le charismatique Vénézuélien, tenue corbeau et longs ongles manucurés, se livre à une sarabande suggestive, agressant sensuellement les objets et les êtres qui se trouvent sur son chemin, dans l’hilarité générale. La Lituanienne Austeja Vilkaityte annonce vouloir s’ancrer dans le concret en sculptant la glaise, tandis qu’Elissavet Sfyri, née en Grèce en 1994, sort d’un sac un vêtement recouvert de morceaux de porcelaine qui tintent délicatement.

Tatouage et astrologie

On discute bondage, littérature ou sample de voix. Göksu Kunak, native de Turquie et spécialiste des chronopolitiques queer, distribue de petits carnets dans l’idée de collecter des écrits à publier. Certains offrent aussi leurs services comme tatoueur ou astrologue. Une toile se tisse tranquillement entre les diverses compétences, dans une atmosphère chaleureuse et stimulante.

«J’aime créer des microcosmes où les savoirs circulent et s’inoculent, souligne Julian Weber. Chacun doit apporter des propositions solides mais aussi être ouvert et utile aux autres.» De l’avis de l’artiste établi à Berlin, cette collectivité ne doit pas œuvrer dans une bulle mais interagir avec la ville et l’institution qui l’accueillent. Par conséquent, la bande prévoit quelques sorties exploratoires – et, subsidiairement, des déplacements pour se doucher – et use de ressources essentiellement locales. Le gros du mobilier a été puisé dans les réserves du CAC et le préposé aux repas fait ses emplettes dans les marchés alentour.

Car dans l’univers du «CAMP», même la cuisine est matière à performance. Aux casseroles, Pepê Dayaw érige l’alimentation en poème social. Depuis cinq ans, le Philippin s’invite chez les gens pour apprêter des repas avec les restes. Il a également mitonné des dîners dans des théâtres ou des musées pour des centaines de personnes. «C’est à la fois un moment entre étrangers et de reconnaissance, avance-t-il, plongé dans la contemplation d’une énorme tranche de gruyère. Improviser, c’est remplir des trous.»

Dès vendredi soir, Pepê cuisinera pour le public genevois. Lequel fera assurément, durant les trois jours de la manifestation, quantité d’autres expériences hors du commun.

«to CAMP» Vernissage vendredi 11 mai 18 h-22 h, présentation des créations samedi 12 et dimanche 13 mai 11 h-18 h. www.centre.ch

