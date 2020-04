Des vampires en pantoufles concourent pour la série la plus désopilante

Dernier carton de la chaîne FX, propriété de Disney, la série «What We Do In The Shadows» s’accompagne d’une superbe musique de générique. Signées Norma Tanega (1966), les paroles assènent ce refrain fatal: «You’re dead and out of this world.» Traduction: «Tu es mort et hors de ce monde.» L’idéal pour introduire une bande de vampires pathétiques, plus soucieux de leurs performances sexuelles que de conquêtes belliqueuses.

Organiser des parties fines avec leur lot de vierges à saigner, voilà l’activité préférée de ces créatures de la nuit aussi suffisantes que pusillanimes. Le ménage n’a pas été fait? Un énième conseil des colocataires tentera – en vain – d’équilibrer les prérogatives des uns et des autres. La deuxième saison est bien partie, 5e épisode le 6 mai.

Soap opera horrifique

Ç’aurait pu être la série «Friends», dont on apprend par ailleurs que le retour est repoussé sine die en raison de la pandémie. «What We Do In The Shadows» se déroule également en intérieur, à New York, non pas dans un appartement mais dans une maison avec mobilier poussiéreux et plafonds hauts. Y cohabitent une femme (jouée par Natasia Demetriou) et deux hommes (Kayvan Novak, Matt Berry) sacrifiant à la mode désuète du Dracula de Bram Stoker: visages blafards, chemises à jabot et pourpoint. Un quatrième acolyte, affublé celui-là d’une tenue d’employé de bureau (Mark Proksch), «mange» l’énergie vitale de ses victimes en les bassinant de longues heures durant sur les thèmes les plus rasants.

À la manière d’une parodie de documentaire, un «mockumentary», les personnages se confient face à l’objectif, en plan fixe, les rares actions sont suivies caméra à l’épaule. Principe reconduit pour la nouvelle saison, avec une photo à peine plus stylisée. Il en faut peu pour être drôle quand les dialogues sont bons et le montage millimétré. Conçue par le Néo-Zélandais Jemaine Clement, d’après le long métrage du même nom («Vampires en toute intimité» en français, loin d’être une réussite en revanche), la série détourne les codes du soap opera – scénario sans fin, mélodrame – ajoutant à l’incongruité de ces vampires pantouflards.

Trouver des vierges

Serait-ce de l’humour potache? À première vue, oui. Mais le diable est dans les détails, révélant une ironie subtile. Honneur alors au très dévoué domestique et souffre-douleur de ses maîtres, l’affable et joufflu Guillermo (excellent Harvey Guillén), témoin privilégié de cette pantalonnade. Son ambition (il rêve de devenir vampire) n’a d’égal que son cynisme (trouver des vierges pour ses maîtres, malgré sa désapprobation). Voilà une belle métaphore de la pensée néolibérale.

«What We Do In The Shadows» Saison 2, 5e épisode le 6 mai. Disponible sur Canal+ Séries.