Des œuvres genevoises jouent à saute-frontière

«Idéalement située». S’il s’agit du titre de l’accrochage actuellement présenté à la Villa du Parc, à Annemasse, c’est aussi une réalité géographique, formulée comme un slogan d’agence immobilière. Car l’exposition visible au cœur verdoyant du parc Montessuit se trouve aussi entre la ville où résident ses concepteurs – des étudiants de l’École supérieure d’art Annecy Alpes – et le canton d’où vient la collection qui fait sa substance – celle du Fonds cantonal d’art contemporain de Genève (FCAC). Une manière de tirer un trait d’union artistique par-dessus la frontière, tout en soulignant l’inventivité scénographique de jeunes talents et en offrant à l’appréciation du public des pièces trop rarement montrées, le FCAC ne disposant pas d’espace pour les présenter.

Une quinzaine d’élèves des sections arts et design de l’académie annécienne se sont donc vu confier la liste complète des œuvres de l’opulent fonds patrimonial genevois. Parmi un inventaire comptant près de 3300 numéros, ils ont sélectionné quelque vingt-cinq éléments qui, à leurs yeux, converseraient au mieux avec la demeure destinée à leur servir d’écrin. Sans expérience du commissariat, les étudiants ont plutôt fonctionné à l’intuition. Cherchant à interroger à la fois la fonction de l’objet d’art et celle de cette maison bourgeoise érigée au XIXe siècle à Annemasse, ils ont imaginé un décor et des éléments de mobilier qui soulignent, par la couleur, la forme ou le thème, le propos des tableaux.

Fourrure et portemanteau

Ainsi, à l’entrée, l’une des fameuses compositions en bois et fourrure de Sylvie Fleury revisitant Piet Mondrian côtoie un portemanteau bricolé avec un style très néoplasticien par les apprentis curateurs. Cette rencontre géométrique renvoie au grand métissage des esthétiques par la mode, lorsque Yves Saint Laurent, dans les années 60, puis L’Oréal, vingt ans plus tard, pastichaient le même Mondrian.

La mise en abyme se poursuit dans la grande salle qui faisait sans doute office de salon. On y découvre «Salon Hodler (traced)», une impression sur vinyle de l’Américaine Louise Lawler autour de laquelle s’articule toute la réflexion d’«Idéalement située». Elle figure, dessinées au trait noir d’après une photo prise en 1992, deux peintures de Ferdinand Hodler accrochées aux murs d’un collectionneur genevois; outre l’idée du tableau dans le tableau, cette œuvre questionne aussi le contexte d’exposition – ici un intérieur cossu, clin d’œil à l’usage domestique de la Villa du Parc – et le rapport de l’original à la copie.

Ces problématiques sous-tendent le reste du parcours, organisé sur deux étages. Plus loin, une huile de Thomas Huber donne à voir deux toiles présentées dans ce qui semble être une salle de musée: la première représente un paysage; de la seconde, on ne peut considérer que le dos. Invité à s’accouder à un comptoir bleu disposé au centre de la pièce et dont le ton rappelle le tableau, le visiteur constate qu’à la vision de cette nature morte répond le panorama offert par la fenêtre, sur sa gauche.

Acrylique rétréci au lavage

Il y a ensuite un shaped canvas malicieux de Guillaume Pillet, qui reprend la forme florale d’un majestueux acrylique abstrait de Philippe Decrauzat, exposé au niveau supérieur, mais qui apparaît comme rétréci et déformé au lavage. Citations et jeux de piste se poursuivent en haut de l’escalier, alors que les murs abandonnent les pastels pour se parer d’un orange vif. Au centre de la grande salle, les scénographes en herbe ont installé une sorte de cheminée dont l’âtre reprend les contours d’une peinture de la Vaudoise Caroline Bachmann – un carré qui aurait adouci ses coins.

Une installation de Sylvie Fleury conclut le périple, hommage critique et féministe aux bandes colorées de Daniel Buren, lesquelles, ici, s’écartent ponctuellement de la verticalité en s’ouvrant suggestivement en amande. L’expérience d’«Idéalement située» s’avère finalement convaincante. Son audace curatoriale est rafraîchissante et elle offre une belle visibilité à des œuvres qui sommeillent par trop dans des coffres.

