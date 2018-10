Des trésors du design du XXe siècle investissent le Pavillon Sicli

Voici un nouveau venu sur la planète vintage, qui semble parti pour durer. Après une première édition réussie en novembre 2017, le Salon du design revient présenter ses fleurons du XXe siècle au Pavillon Sicli samedi 3 et dimanche 4 novembre. La manifestation entend offrir aux amateurs de tous horizons l’occasion de chiner objets rares et pièces de mobilier originales auprès d’une trentaine d’exposants dont l’expérience et le sérieux sont reconnus.

Car le professionnalisme et l’expertise des marchands tiennent tout particulièrement à cœur à Corine Stübi, organisatrice de l’événement et cofondatrice de la galerie lausannoise Kissthedesign. Exeunt donc copies, articles de brocante ou produits d’origine douteuse. «L’ambition est de présenter une sélection d’excellente qualité, explique-t-elle. Il y a évidemment des choses très haut de gamme, mais la grande variété d’exposants comblera tous les goûts et tous les budgets.»

Le mobilier danois côtoiera le design helvétique, les grandes signatures italiennes ou françaises et les bijoux vintage. Le succès de la première édition a permis à Corine Stübi d’étendre sa proposition à l’étage du bel édifice moderniste sis aux Acacias et d’augmenter le nombre de stands. Le cru 2018 s’annonce ainsi plus vaste et plus international. «Certains viennent d’assez loin en Europe, comme des Pays-Bas, et participent peu à ce genre d’événement», se réjouit-elle.

Une autre innovation consiste en la tenue d’une menue exposition en collaboration avec le Mudac (Musée de design et d’arts appliqués contemporains de Lausanne), accueilli dans le cadre de son actuel accrochage sur le Bauhaus. Le public pourra notamment y apprécier un exemplaire très rare d’une table imaginée par le grand Mies van der Rohe ou plusieurs pièces d’époque de Marcel Breuer.

Le Salon du design Samedi 3 et dimanche 4 novembre au Pavillon Sicli. Entrée: 5 francs dès 12 ans. Informations: lesalondudesign.ch (TDG)