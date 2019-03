Des portraits inédits de Basquiat exposés aux Ports Francs

Jusqu’au 14 avril, les Ports Francs de Genève présentent une douzaine de photos portrait inédites de Jean-Michel Basquiat, réalisées par le photographe japonais Yutaka Sakano. Prêtées pour l’occasion par le galeriste genevois Patrick Gutknecht, celui-ci a réussi à mettre la main dessus récemment. Pour comprendre comment elles sont arrivées jusque-là, il faut remonter plus de 35 ans en arrière...

On est en 1983, année charnière pour le jeune peintre qui, après une première exposition solo chez Larry Gagosian à New York, vient de signer avec le célèbre marchand d’art suisse Bruno Bischofberger. Peu de temps après, il est invité à participer à la Biennale du Whitney Museum of American Art, devenant ainsi le plus jeune artiste à en faire partie. Il a 22 ans. Et ce n’est pas tout! Cette année sera également marquée par sa rencontre avec Andy Warhol, préfigurant la collaboration et la célébrité démesurée qui vont s’ensuivre.

«Je ne savais rien de lui»

Ainsi, lorsqu’au mois de juillet de la même année, Basquiat débarque à Tokyo, sa renommée naissante n’a pas encore eu le temps de franchir l’océan. La star en devenir y est cependant invitée afin de prêter son image lors d’un shooting organisé par le magazine de mode masculine Danse. «Je reçois un appel téléphonique de Midori Kitamura, l’assistante d’Issey Miyake», écrit Yutaka Sakano dans le texte accompagnant l’exposition. «Elle me dit qu’un jeune artiste nommé Basquiat, devenu une sensation à New York, vient au Japon, et me demande si je pourrais le photographier. [...] C’est la première fois que je rencontre Basquiat. Je ne sais rien de lui.»

Installée dans un studio loué spécialement pour l’occasion, la séance ne dure que quelques heures. Ne parlant pas la langue l’un de l’autre, les deux artistes essaient de se comprendre tant bien que mal avec les gestes et le regard. Très à l’aise devant l’objectif, Basquiat se saisit alors d’un pot de peinture, laissé là pour peindre le cyclorama. Nonchalamment et d’un air joueur, il s’amuse alors à imiter le geste du peintre, éclaboussant par endroits les vêtements prêtés par Issey Miyake, le tout devant le visage horrifié de l’assistante.

Planche de contact tirée du shooting. @Yutaka Sakano

Si les deux hommes ne se reverront plus jamais car Basquiat décède quelques années plus tard d’une overdose, il laissera une forte impression sur le Japonais. «Yutaka m’a raconté que c’était la première fois qu’il réalisait un shooting sans un scénario pré-établi. Laisser libre cours au modèle, c’est quelque chose qui l’a beaucoup influencé dans la suite de sa carrière», note Patrick Gutknecht, qui est tombé sur ses clichés un peu par hasard.

Dernier rebondissement

Il y a deux ans, un ami parisien est venu le voir pour lui demander si cela l’intéresserait d’exposer des images inédites de Basquiat, prises par un photographe de mode japonais. «Avec la rétrospective que s’apprêtait à ouvrir la Fondation Louis Vuitton, l’occasion était parfaite de remettre à la lumière des clichés qui sommeillaient au fond d’un tiroir pendant plus de trente ans», ajoute-t-il.

Si c’est pour cette raison qu’il les a tout d’abord exposés dans sa galerie parisienne, en novembre dernier, Patrick Gutknecht prévoyait d’accrocher les clichés dans sa galerie genevoise à l’automne. Mais c’était sans compter sur un dernier rebondissement. Souffrant d’une pneumonie, Yutaka Sakano est subitement décédé en janvier dernier, à l’âge de 68 ans, laissant derrière lui une veuve éplorée. «Ce serait une jolie manière et un réel honneur de pouvoir lui rendre hommage, mais c’est la famille qui va en décider. La période de deuil est prise très au sérieux au Japon», commente-il, visiblement touché. En attendant, direction les Ports Francs, où les portraits sont visibles encore deux semaines!

Exposition de Yutaka Sakano, jusqu'au 14 avril. Ports Francs et Entrepôts de Genève, 6a, route du Grand-Lancy 6a, Les Acacias. Du lundi au vendredi de 8h à 11h45 et de 13h à 17h. (TDG)