Des pictogrammes pour barrer la route au coronavirus

Les écoles vont se repeupler dès le 11 mai et les règles sanitaires – distance sociale et propreté des mains – seront plus utiles que jamais. Comment faire passer le message aux 15-25 ans? En demandant aux jeunes de leur âge de leur parler. C’est donc ce qu’a fait le Département de la santé. Il a mandaté la Haute École d’art de design (HEAD) pour créer une campagne de prévention contre le coronavirus destinée à la génération Z. Quatorze étudiants ont planché sur des éléments de communication visuelle à placer sur des affiches, des autocollants, des dépliants et des tee-shirts. Ces supports animés de pictogrammes colorés seront distribués à Genève ces jours prochains.

«Nous avons été approchés juste avant Pâques pour travailler sur des séries d’images de sensibilisation», résume Clément Paurd, chargé de cours à la HEAD en communication visuelle et responsable de l’option Image/Récit. «La question était: comment communiqueriez-vous avec vos amis sur les règles sanitaires pour faire barrage au Covid-19? Nous avons décidé d’intégrer ce projet à notre atelier, dans le cadre du cursus habituel, et de le mener à bien en une semaine.»

Ici, l'illustration de Diane Dedoyan

Projet mené à distance

Un joli défi! Obligatoire pour les treize élèves de 2e année de Clément Paurd; facultatif pour une outsider de l’option Espace/Media qui, stimulée par l’idée, a rejoint l’aventure. «C’était extrêmement court, comme délai, et l’angle s’est modifié au milieu de la semaine: l’État nous a demandé de laisser de côté le confinement pour nous concentrer sur le déconfinement», souligne Rob Van Leijsen, ancien élève de la HEAD aujourd’hui enseignant en communication visuelle. «Des conditions inhabituelles mais très formatrices, pour les élèves comme pour nous! Nous avons bouclé le projet sans attendre l’aval du mandataire comme nous le faisons normalement. Nous n’avions pas le temps.» Et tout cela à distance, évidemment.

Sur l’ensemble des familles de visuels rendus, trois ont été retenues par le Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé: les pictogrammes concis tracés à main levée de Julietta Saccardi; le mariage des lettres, des dessins et du vert fluo de Diane Dedoyan; les médaillons roses et bleus traitant les actions pour soi et pour les autres de Loris Schären. «Nous avons été surpris et épatés par la qualité des réalisations, se félicite Rob Van Leijsen. Les étudiants se sont mis très vite dans le bain.»

ici, l'illustration de Loris Schären

Idée militante en tête

«Les réactions ont été variées, tempère Clément Paurd: certains se disaient touchés de trop près par cette réalité pour prendre la distance nécessaire, d’autres se sentaient stimulés par le caractère concret du mandat.» C’est le cas de Diane Dedoyan, participante volontaire: «C’est l’occasion pour moi d’être enfin actrice dans cette crise, de faire quelque chose pour la population. Quand je discutais avec mes copains de médecine qui savaient comment se rendre utiles, je me sentais frustrée. Alors oui, j’ai réalisé ce projet avec une idée militante en tête.»

La jeune femme associe souvent dans ses recherches visuelles typographie et dessins stylisés. Ils s’équilibrent ici sur ce qui deviendra des affiches. «Pour rendre gaie la ville qui est vide, j’ai pensé au vert fluo, relève-t-elle. Pour mettre un peu de chaleur dans le cœur des gens…»

Binôme pour soi et pour les autres

«Lorsque le prof nous a remis l’énoncé, je n’avais absolument pas envie de travailler sur ce projet, confesse Loris Schären. Ni de travailler du tout! Je saturais: on ne parlait que de ce coronavirus. Et puis je trouve très difficile de se motiver, seul chez soi.» Deux jours avant la date du rendu, Loris se met à œuvrer sur un binôme: faire un geste pour soi durant cette pandémie – cuisiner, bricoler, dormir –, associé au rose, et faire un geste pour les autres – respecter les deux mètres de distance avec autrui, rester à la maison, nettoyer ses mains –, figuré en bleu. «J’ai été étonné d’être sélectionné et maintenant que j’ai laissé reposer les dessins, je les aime bien. Aux dernières nouvelles, ils figureront sur des stickers distribués dans les écoles.»

Julietta Saccardi, elle, jette sur la page un dessin dépouillé, spontané. «La ligne claire est marquante, commente Clément Paurd, chacun peut s’identifier aisément au geste du dessinateur. On se sent interpellé, c’est très efficace. Pour moi, le projet de Julietta est le plus abouti.» Qu’en pense la jeune femme? «J’y vais à l’intuition, sans trop réfléchir; je travaille très vite, j’aime ça. Il faut faire passer un message fort, mais sans susciter la peur. Personnellement je ne me sens pas en danger, je supporte bien le confinement, je ne suis pas stressée émotionnellement, alors j’ai laissé une idée en entraîner une autre, librement. Mes croquis figureront sur des autocollants, et c’est un bon support pour eux.»