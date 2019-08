Des kilts et des cornemuses à Bernex

Irlande, Écosse ou encore Bretagne, nombreuses sont les origines de la musique celtique. Son côté festif, traditionnel et entraînant en fait un sujet de choix pour les Rencontres musicales. Avec une programmation de quinze groupes et plus de vingt concerts, la 34e édition du festival promet de faire vibrer les rues de Bernex au son des cornemuses.

«Ce qui rend cette musique si particulière, c’est sa pluralité», explique Dominique Pfister, programmateur musical de l’événement. «Elle est issue de différentes régions qui ont chacune leur sonorité propre.» Variété qui, selon lui, empêche les longueurs pour le spectateur. Du rock celtique à la musique acoustique en passant par les bals folks ou écossais, le public cible est large, d’autant plus que le canton n’a pas encore de festival voué à ce genre.

Plus de 1000 concerts

Le vendredi, ce sont les Frères Guichen qui ouvrent la danse. Considéré comme l’ambassadeur de la musique bretonne, le duo guitare et accordéon est directement suivi par Blackwater, groupe aux sonorités traditionnelles irlandaises avec plus de 1000 concerts à son actif. Les festivités continuent samedi et dimanche avec de nombreuses formations telles qu’un groupe irlandais, Socks in the Frying Pan, qui mélange des sons traditionnels à une touche moderne. Toss’n’Turn, de leur côté, font intervenir sur scène deux danseurs de claquettes, bougeant au rythme de la musique irlandaise qui les accompagne. Les cinq membres de NOON associent pour leur part électronique et cornemuses. Un mélange détonnant. Quant au groupe suisse Stout, il prend possession d’une scène annexe dans une explosion de rock celtique ultrafestif.

En plus de cette programmation très éclectique, le festival se compose également d’animations samedi et dimanche. «Il s’agit d’un événement musical, mais nous y célébrons aussi une culture, un patrimoine», précise Emmanuelle Vidal, cheffe du département culture et communication de la mairie de Bernex. Le but: plonger les festivaliers dans la culture celtique. Pour cette raison, de nombreuses activités sont mises en place afin d’assurer cette immersion. Les bals folks et écossais offrent l’occasion de s’initier à de nouveaux pas de danse au son entraînant des groupes Loch Leman Ceilidh Band et Mister Klof. Du côté des animations, un camp celtique est mis en place par l’association Viviskes, en plus d’activités gallo-romaines et d’échoppes artisanales. Les enfants ne sont pas en reste: fabrication de runes, balades à poney, contes celtiques… en bref, petits ou grands, chacun y trouve son compte. Au niveau de la nourriture, l’immersion est encore garantie. Du sanglier à la broche, des crêpes bretonnes, de l’hydromel et de la cervoise, de quoi régaler ses papilles.

Fête populaire

Rock’n’roll, jazz, country, folklore: chaque année, le sujet des Rencontres musicales est différent. «Les thèmes changent, mais l’esprit demeure», assure Emmanuelle Vidal. «Nous cherchons à proposer une fête populaire. L’entrée est gratuite, accessible pour tout le monde.» Financée par la commune de Bernex ainsi que par de nombreux sponsors fidèles, la manifestation compte malgré tout énormément sur le tissu associatif, responsable de la restauration et des animations. La gestion des déchets est également majeure, résultant en des mesures pour réduire le littering, tels que les verres consignés et les équipes de tri actives sur place. De quoi rendre le festival aussi festif qu’agréable. À vos kilts.

Rencontres musicales Bernex. Du 30 août au 1er septembre. Vendredi dès 19h, samedi de 16h30 à 1h et dimanche de 8h30 à 18h. www.bernex.ch.