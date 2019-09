Derrière tout écran d’ordi, un prolétariat se démène!

Quel bric-à-brac sur le plateau du Théâtre Saint-Gervais. Cartons, tissus, perches, micros, rouleaux, bandes adhésives, cadres métalliques, caméras et autres sacs de rangement: tout ce qu’il faut pour reconstituer artisanalement l’intérieur d’un ordinateur! Sans oublier l’essentiel, soit cinq garçons et filles survoltés (Amaranta Velarde, Javier Cruz, Cris Celada, Óscar Bueno Rodríguez et la conceptrice Cris Blanco), chargés de faire fonctionner la machine.

Une heure durant, ces Oompa Loompas du microprocesseur, ces enzymes informatiques, ces petites mains de la cybernétique s’affairent sans piper mot. Émettre le son caractéristique à l’allumage de votre Mac, faire rebondir les icônes placées dans le dock au bas de votre écran, actionner vos vidéos sur YouTube (et la pub qui les précède), ranger vos photos de vacances selon vos instructions ou assurer tant bien que mal votre connexion Skype, c’est eux! Esclaves invisibles, prolétaires oubliés, ouvriers de l’ombre soumis à plus haute cadence qu’un Chaplin des «Temps modernes».

L’Espagnole Cris Blanco, invitée par La Bâtie à reprendre ce «Bad Translation» créé en 2016 à Barcelone, ne se contente pas d’y reproduire l’univers numérique par des moyens analogiques. Un tel projet amuserait, certes, mais tournerait court. Blanco élabore avant tout, en filigrane, une jolie défense des arts vivants, par définition faillibles, approximatifs et bricolés. Notre bande de manoillons montre en effet plus d’efficacité à théâtraliser l’univers digital qu’à manœuvrer le système binaire. Les rires qui fusent dans le public proviennent en grande partie de leurs ratages à glisser proprement un document dans la poubelle ou à interpréter face caméra le clip du tube «Chandelier» avec trois bouts de ficelle. Heureusement, des mises en veille donnent l’occasion à l’équipe de souffler un peu – «ouf, je pensais qu’elle ne s’arrêterait jamais».

La troupe de comédiens-danseurs-bruiteurs, elle, nous raconte, en plus de l’agitation au sein de la carte mère, la vie de l’internaute au service de laquelle elle se démène. Le public apprend ainsi que Diana, physiquement absente de la scène, a un chat qu’elle aime filmer et un ami coincé quelque part en Amérique du Sud; qu’elle tourne un film à la fois féministe et gore à l’aide de son smartphone; qu’elle bidouille sa géolocalisation grâce à la magie du copier-coller; surtout, qu’une liaison amoureuse l’incite à traduire en polonais les chansons de Ricky Martin. «Traduire» à la mesure de ce que permet l’application idoine, c’est-à-dire lamentablement.

Quant à la traduction en mode Do-It-Yourself de ce langage informatique devenu omniprésent, elle fournit la matière à un «Bad Translation» aussi drôle que grinçant. Toute traficotée qu’elle soit, la version scénique l’emporte haut la main sur l’original lisse et sans bavure du logiciel. Qui plus est, elle nous prévient du danger imminent de révolution qu’ourdissent en cachette les classes laborieuses des systèmes d’exploitation…

Théâtre Saint-Gervais, jusqu’au 4 sept., www.saintgervais.ch