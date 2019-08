Décès de la collectionneuse et mécène Monique Barbier-Mueller

La collectionneuse et mécène genevoise Monique Barbier-Mueller, à la tête de la plus grande collection «d'arts lointains» au monde, est décédée mardi à Genève, a indiqué mercredi le Musée Barbier-Mueller. Elle était âgée de 89 ans. Née le 29 novembre 1929 et fille unique de Josef Mueller, célèbre collectionneur d'art, elle avait épousé en 1954 Jean-Paul Barbier, lui aussi collectionneur et décédé en 2016. «Le père de Monique avait commencé à collectionner très jeune des tableaux, de Cézanne, Matisse, puis dans les années 20, il s'était intéressé aux arts lointains», a souligné Laurence Mattet, directrice du musée. Son mari avait, lui, constitué dans sa jeunesse une très belle collection d'éditions originales de poésies du 16e siècle. «Lorsqu'il a vu la collection de son beau-père, ça a été la révélation. Il a décidé de continuer à compléter le fond monumental de Josef Mueller», a dit Mme Mattet.

Des dons au Musée Quai Branly

Le père de Monique Barbier-Mueller est décédé trois mois avant l'ouverture en 1977 du musée qui porte les deux noms à Genève. Les époux Barbier-Mueller étaient à la tête de la plus grande collection «d'arts lointains» du monde. «Jean-Paul Barbier n'aimait pas parler d'arts premiers et préférait l'expression 'arts lointains'», se souvient la directrice du musée. «Monique était elle davantage attirée par l'art contemporain. Elle a été l'amie des frères Giacometti et de l'artiste Jean Tinguely. Mais elle adorait l'Afrique, le Mali et la Côte d'Ivoire notamment«. Elle n'était pas seulement collectionneuse, mais aussi mécène. Elle a ainsi fait des dons à plusieurs musées, en particulier au Musée du Quai Branly-Jacques Chirac. Son président, Stéphane Martin, lui a rendu hommage mercredi dans un communiqué en rappelant qu'elle et son mari avaient fait «plus de 500 dons» au musée des Arts premiers de Paris.