Débordement sur Lesbos

Quoiqu’accidentée sur l’axe temporel, la ligne thématique qui traverse «Sapphox» est plutôt rustique. Elle part de la glorieuse poétesse des VII et VIes siècles avant J.-C. pour s’arrêter à son île natale, devenue en 1970 une destination prisée du tourisme lesbien. Sur place, elle cercle au présent de 2020 le sort des migrants échoués sur ses côtes. Puis s’élance vers un avenir hypothétique situé en 2070, quand l’homosexualité dans toutes ses déclinaisons ne causera plus de vagues. À chaque station, cette sommation adressée à l’antique Mytilénienne: «Nous voulons les mots qui manquent!» L’ordre est intimé tantôt par Phaon, exception hétéro parmi les amours saphiques, ou par la jeune Atthis, maîtresse perpétuelle de la «10e muse», l’un comme l’autre recyclés en agents de police, bénévoles humanitaires ou scientifiques selon les séquences. Il s’adresse à une Sappho extirpée de chez les morts à l’aide d’un barbare filet de pêcheur, et dont seuls 650 vers fragmentaires, sur un total de 10000, sont parvenus jusqu’à nous.

Sur le plateau aménagé longitudinalement au Poche, c’est un joyeux bordel qu’a voulu Anna Lemonaki en montant le texte de commande signé Sarah Jane Moloney. Des précédentes mises en scène de la Genevoise d’origine hellène – «Bleu», «Fuschia saignant» –, on retient une expressivité aussi immodérée qu’inaboutie. Encore une fois, les panoplies de dinosaure, l’hémoglobine, le shampoing à flots, les fleurs qui pleuvent et les borborygmes braillés pèsent lourd sur des dialogues déjà chétifs. L’effort démesuré, ici de pathos, là de comique, écrase toute chance d’y accoster.

