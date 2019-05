Danser pour oublier le froid

Ceux qui dansent frissonnent moins que ceux qui regardent. Tous les Genevois qui ont participé ce week-end à des cours et des initiations dans le cadre de la 14e Fête de la danse l’ont compris. Le public happé par la contemplation d’une performance en pleine rue finit par regretter son immobilité. Dimanche surtout, lorsque la bise a lancé ses lames de froid sur parcs et podiums.

Cette météo capricieuse aurait pu gâcher irrémédiablement cet événement en partie branché sur le plein air. Certes, la guinguette au bord de l’Aire, justement, qu’on se réjouissait de découvrir samedi après-midi à Confignon, a dû déménager dans le cadre moins agreste d’une salle communale. En ville, la farandole à la Pina Bausch prévue samedi, de la place de la Madeleine à l’Alhambra, s’est déroulée finalement à l’intérieur de L’Abri, cet ancien abri antiatomique transformé en lieu de travail et d’enregistrement pour des musiciens.

Qu’à cela ne tienne, les visiteurs poussés à l’intérieur par les bourrasques de pluie ont tôt fait d’y oublier les intempéries, fondus dans l’attention soutenue portée à un duo architendu rassemblant Tamara Bacci et Kiriakos Hadjiioannou. Ces deux danseurs professionnels ont ceint pour l’occasion de jolies couronnes et Eric Linder, alias Polar, leur tricote en direct le son idoine.

Sans temps mort, le public est invité à rejoindre les élèves de la section de danse contemporaine du Centre de formation professionnelle Arts (CFP Arts). L’un d’eux tient le micro. «Nous allons vous apprendre les gestes de la marche du ballet «Nelken» de la grande chorégraphe allemande Pina Bausch», prévient le jeune homme aux longues tresses finement entortillées. «N’ayez pas peur, des enfants de 4 ans les ont retenus sans difficulté.» La «Nelken-Line» est une déambulation à la queue leu leu, sur un air irrésistiblement entraînant joué par Louis Armstrong: «West End Blues».

Chaque marcheur accomplit sempiternellement la même suite de quatre gestes symbolisant les quatre saisons. Appris séance tenante, ces gestes tout droit sortis des archives du Tanztheater de Wuppertal reprennent vie à la grande surprise de ceux qui les accomplissent… La veille, à quelques marches de là, la blancheur des tutus longs répondait à celle de la neige fraîchement tombée sur les cimes du Jura. Sur la terrasse Agrippa-d’Aubigné, les personnages asexués de la «Danse du bunker» ont sidéré les badauds.

Ceux de Cornavin n’en croyaient pas leurs yeux, vendredi, en voyant un policier et sa collègue dansant un impeccable tango. A-t-on aussi la berlue quand on rencontre un trio de flamenco dans un ascenseur? C’était à la Bibliothèque de la Cité et non au quai du Seujet, où un concierge trop zélé a mis fin à la performance…

Evénement annuel d’importance nationale, la Fête de la danse a réuni cette année environ 90 000 personnes dans l’ensemble de la Suisse. Aucun canton, à part le Tessin, n’y est aussi intensément associé que Genève, avec 9 communes. Jamais la grille du programme n’avait été aussi dense, si l’on peut risquer le jeu de mots. Lieux multiples, événements variés, cours, initiations, exposition, conférence, table ronde, performances, spectacles, il y avait pléthore. Bel effort de la part du Réseau Danse Suisse (Reso) et de son antenne genevoise personnifiée par Florence Chappuis et Violeta Djambazova.

La 15e édition de la Fête de la danse se tiendra du 14 au 17 mai 2020 Voir www.fetedeladanse.ch (TDG)