Coup d’envoi à la décennie, le Grütli déclenche «Go Go Go»!

On y trouve des artistes bien connus des arpenteurs de la scène genevoise comme des noms aux consonances plus énigmatiques. Sur les trois jours du marathon organisé dès jeudi par le Théâtre du Grütli se pressent aussi bien les familiers Barbara Baker, Dorothée Thébert, Isabelle Chladek et autres Yann Marussich que les Martina-Sofie Wildberger, Robin Lescouët, Jérémy Chevalier ou Jess Thom ayant encore à se faire repérer par nos radars. De même sur le plan formel, les propositions mêleront performance et installation, spectacle et film, lecture et réalité virtuelle – de quoi décontenancer le plus blasé des abonnés. «Go Go Go», donc, comme une injonction faite par le Centre de production et de diffusion des arts vivants à la fois aux jockeys et aux turfistes, sans qu’aucune monnaie n’ait à faire monter les paris.

Hormis la soirée festive de samedi, le remue-ménage annoncé présentera au minimum deux fois chaque titre. Ainsi, «Éclats d’idioties» cernera la protagoniste du roman d’Hélène Bessette, «Ida ou le délire». Avec Mélina Martin, on s’exclamera «Opa!» en grec devant la figure d’Hélène de Troie. «Scream» renseignera sur la valeur du cri humain. De Bretagne adviendront des accidents poétiques. «Qui je suis?» épousera le regard de Pasolini sur la New York de 1966. Un féru de technologie bidouillera sa vulgarisation. Un duo d’expérimentateurs triturera des échos ordinaires. Isabelle Vesseron percera l’intimité d’une jeune femme modèle, tandis que Guillaumarc Froidevaux révélera d’inavouables fantasmes masculins. Enfin, si Kayije Kagame tente de s’effacer de la scène, Simon Senn resurgit dans un avatar numérique...

Théâtre du Grütli, du 9 au 11 janvier, 022 888 44 88, www.grutli.ch