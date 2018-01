Cosey tient son agenda cadencé en moine zen

Clic, clic, clic et reclic: les appareils à capturer les images et à piéger les âmes, pour certains primitifs, crépitent. «M. Cosey, s’il vous plaît!» «M. Cosey, par ici.» «M. Cosey, encore une!» Une meute de photographes, de cameramen, de journalistes et beaucoup d’autres smartphones au poing entourent le président du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême.

La 45e édition n’est pas encore déclarée ouverte que déjà les projecteurs s’allument sur son président, élu Grand Prix par ses pairs en 2017. Il s’agit d’inaugurer le bus des transports angoumoisins, qui, au fil des années à venir, va promener les personnages et des éléments de décors de l’œuvre du Vaudois à travers la ville de Charente.

Zep a aussi son bus peint, tout comme Hugo Pratt. Celui aux couleurs des deux seules femmes à avoir reçu l’honneur suprême du festival, Bretécher et Florence Cestac, ne circule plus. Il se murmure que ce premier véhicule customisé BD en 2002 a été vendu aux enchères…

Cosey se prête au jeu des paparazzis avec grâce et gentillesse, comme une star de Fellini descendant l’échelle d’un avion sur un tarmac survolté. Il se qualifie pourtant volontiers de «sauvage». Un solitaire plus à l’aise sur une pente de neige vierge que dans un salon mondain.

Un peu plus tard, au moment d’annoncer le Grand Prix 2018, il se contente de proclamer: «J’ai toujours aimé les précurseurs dans tous les domaines.» Sobriété magnanime pour ce compliment à l’adresse de Richard Corben, dont il se demandait plus tôt dans la voiture – une Volvo dernier cri à 80 000 euros affrétée par le festival qui le véhiculait du plateau d’Angoulême vers la gare située au pied de la colline – qu’est-ce qu’il pourrait bien dire de l’Américain qui lui succédera à la présidence en 2019. Il avait lui-même voté pour un compatriote de Corben, Chris Ware.

Chevalier des Arts et des Lettres

Autre moment fort: la remise de l’insigne du chevalier des Arts et des Lettres par Françoise Nyssen, ministre de la Culture et de la communication hexagonale, sous les lambris de la préfecture. Curieux du protocole, il risque: «Pourrais-je lui faire la bise?» Et «va-t-elle me piquer?» Peu de chance tant le drap de son paletot brun à col bleu est épais. «Une veste traditionnelle brodée du val d’Hérens», nous glisse-t-il avec une œillade de complicité. Puis Madame la Ministre arrive avec quelques minutes de retard et ils se serrent la main. La bise viendra plus tard, après la remise de la médaille qu’il arborera fièrement. Françoise Nyssen: «J’ai écouté l’autre jour Cosey sur France Inter, il faisait remarquer que la vie l’avait gâté. Mais c’est vous qui nous gâtez!» Et de le comparer à Pratt, de louer son talent et sa sincérité. Le nouveau chevalier rétorque sous forme de haïku: «Merci à Derib, merci à tous, merci beaucoup.» La ministre l’adoube alors de ses deux mains sur les épaules et ils échangent quelques mots qui resteront à eux. À une dame qui lui tend la boîte coffret de sa médaille, il demande: «Ce sont des chocolats?»

Très disponible pour la presse, le Vaudois a rendez-vous avec une journaliste Web du Monde au cœur de l’exposition consacrée au vénérable Osamu Tezuka (1928-1989). Elle lui demande de bien vouloir poser devant un plan interactif du personnage Astro Boy, un petit robot devenu une sorte de Mickey japonais. La journaliste – crise de la presse oblige – lui tire le portrait avec son téléphone. À nouveau la subtile douceur et l’humour du Vaudois font mouche. Il connaît davantage les œuvres d’Hiroshige et de Hokusai que la vie de ce prince du manga. Cosey est plus monastères et jardins secs que mafias et bar louches lorsqu’il visite le Japon. Il se laissera pourtant guider une fois par le Genevois Frederik Peeters dans les zones turbulentes de la nuit tokyoïte. Et l’auteur du tout récent L’homme gribouillé de se laisser conduire par le père de Jonathan dans les allées du silence méditatif. Émerveillement réciproque.

Attentif et généreux

Notre bédéaste vaudois ne dissimule jamais son humour avec lequel il désamorce les questions. Au cœur de son expo rétrospective, il fait presque le pitre en posant, pour nous, à proximité de la couverture du Retour de la bête, prépublié et édité en album par 24 heures entre 1972 et 1973. Il avoue sa satisfaction devant le travail du commissaire qu’il a laissé faire, «à trois détails près». Au deuxième niveau de l’Hôtel Saint-Simon, bâtisse ostentatoire du XVIe siècle – l’auteur de Kate et du Voyage en Italie se demande néanmoins la pertinence qu’il y a à montrer en vidéo certains dessins tirés de ses carnets de croquis. Cosey aime être rassuré.

Particulièrement attentif aux questions des festivaliers lors de sa «Rencontre internationale», le président Cosey prodigue sa générosité durant une bonne heure et demie. Car le moine sait sortir de sa grotte. (TDG)