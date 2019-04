Concrètes ou mentales, Patrick Mohr traverse toutes les frontières possibles

Pas un aspect de «La Traversée» ne dément son titre. Et c’est déjà une gageure en soi. Mise sur les rails voici plus de trois ans, cette entreprise d’envergure rassemble pour commencer une cinquantaine de personnes basées sur quatre continents du globe. Quatre auteurs ont écrit ensemble la pièce (le Genevois Patrick Mohr, la Québécoise Hélène Ducharme, le Malien Hamadoun Kassogué, le Mexicain Humberto Pérez Morales), que leurs quatre compagnies respectives ont ensuite recréée à tour de rôle, selon le pays où elle s’est produite. À Genève – après Montréal et l’Afrique –, c’est logiquement le Théâtre Spirale qui pilote.

Mais ce n’est pas tout. «La Traversée» perce aussi la barrière des disciplines artistiques, en mêlant allègrement jeu, marionnettes, théâtre d’ombres et d’objets, vidéo, sans oublier la musique, interprétée en direct par trois multi-instrumentistes (ah, la flûte de Dramane Dembelé!) qui s’ajoutent aux dix comédiens impliqués.

Le conte en compte trois. Distincts d’abord, puis peu à peu cousus les uns aux autres. Des Dogons du Mali nous vient ce mythe ancestral selon lequel une femme accouche de jumeaux, enlevés dès leur naissance par une tortue et un vautour, alors que la terre se disloque sous les pieds maternels. Le reptile emporte le fils dans les eaux, le rapace entraîne la fille dans les nues. Les deux enfants n’auront de cesse de se rechercher de par le monde, pour retrouver leur mère et «rassembler ce qui a été séparé».

Du Canada contemporain nous viennent les paraboles de Pangée et de Marie. Métis en révolte (exaltant Iannicko N’Doua), lui se voit expédier par son père au Mali pour que l’armée en fasse un homme. Atteinte d’une maladie incurable (exaltée Mathilde Addy Laird), elle se projette en papillon monarque chargé de mener son peuple vers les chaleurs mexicaines. Leurs parcours initiatiques à tous deux s’enchevêtreront avant de se fondre dans la fable africaine. Une fois traversés l’espace et le temps, la géographie et l’histoire, une fois la fusion des espèces, des langues et des cultures accomplie, les personnages pourront sereinement franchir la dernière des frontières, celle de la mort. Laquelle, pas moins que les autres, s’avérera illusoire.

S’il offre de belles fulgurances, le spectacle tend à s’éparpiller plus qu’il ne le faut. Paradoxalement, son universalité teintée d’exotisme constitue l’obstacle majeur à une véritable «Traversée».

Théâtre de La Parfumerie, jusqu’au 21 avril, 022 343 01 30, www.theatrespirale.com