Cindy Van Acker déploie ses archers sur cinq positions clés des Eaux-Vives

La Bâtie - Festival de Genève Le performeur Jaha Koo présente à Carouge un grinçant «Cuckoo» qui fait état d'une jeunesse coréenne dépressive. Plus...

Opéra Clara Pons signe pour le Grand Théâtre et La Bâtie la mise en scène de «In the Penal Colony», de Philip Glass. Plus...