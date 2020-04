Chassez vos œufs en vous aidant de vos souris!

On ne pourra en tout cas pas accuser la Ville de poser des lapins. À la veille du week-end pascal, elle a in extremis développé une alternative virtuelle aux traditions saisonnières conçues pour le plein air. La rituelle chasse aux œufs, certains s’y risqueront sans doute dehors, en petit comité; d’autres bougeront leur mobilier pour l’importer intra muros; les geeks, les assoiffés de connaissances et autres amoureux des institutions genevoises, eux, se précipiteront sur geneve.ch/fr/chasse-oeufs-virtuelle.

Direction le Conservatoire et Jardin botaniques: deux clics à droite, trois glissements de souris à gauche, vous y êtes: votre écran verdoie. Les équipes du Département de la culture et du sport vous attendent là depuis jeudi après-midi, invisibles mais malicieuses. Tour à tour dans la serre tropicale, la tempérée, celle aux broméliacées ou le jardin zen, elles ont caché sous les feuillages pas moins de quinze œufs artistiques issus des collections de la Ville – MAH, MEG, Musée Ariana, Muséum d’histoire naturelle, Bibliothèque de Genève ou Fonds municipal d’art contemporain. Soit les sites presque au complet de l’offre muséale du bout du lac circonscrits dans le rectangle de votre ordinateur, de votre tablette ou de votre smartphone.

Les ovoïdes camouflés présentent formes, matières et couleurs variées. En vous promenant dans l’image, en y zoomant, il s’agit de les repérer entre deux lianes, puis de cliquer dessus, ce qui les propulse illico dans votre panier mental. Non sans fournir, pour chaque ovule découvert, tous les renseignements utiles sur une fiche explicative: provenance, descriptif, lieu d’exposition… Le savoir en jouant et le jeu en apprenant. Deux compteurs vous informent encore sur l’avancement de votre récolte et sur le temps qui passe.

Seul petit bémol à cette activité ludo-pédagogique? La luxuriance du décor ne s’explore qu’en deux dimensions. Les mouvements auxquels invitent les petits boutons fléchés incrustés dans la photo ne permettent qu’une fouille plane. Autrement dit, on est dans «Cherchez Charlie» davantage que dans le «video game». Ce qui a pour conséquence de rendre la chasse aux trésors plus ardue: on vous défie ainsi de résister aux «indices» proposés, voire de ne pas succomber aux «solutions» qui s’offrent au clic.