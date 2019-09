Chasse au dahu parmi les herbes folles du Lignon

Ils ont fait la route à quatre depuis le Royaume du Danemark pour révéler aux Genevois les trésors du terroir rhodanien tout en leur inculquant les principes de la cause environnementale. Béni par une météo plus que clémente, «Life in the Universe – a gathering for animals, people and minerals» («un rassemblement pour animaux, humains et minéraux»), du collectif scandinave hello! earth, a rassemblé ce week-end 120 festivaliers de La Bâtie pour les muer gentiment en yétis d’été. Le chiffre est précis, puisque 30 casques audio, ni plus ni moins, ont été distribués à quatre reprises pour permettre aux participants d’apprécier l’expérience.

Écouter l’herbe parler

Une fois abreuvés et dépossédés de leurs sacs (entendez téléphones, papiers d’identité, clés et autres cigarettes), ces derniers ont d’abord fait connaissance en suivant les instructions contenues dans un livret traversé d’animaux dessinés qu’on leur a remis individuellement. Dialoguer, danser, écouter l’herbe leur parler puis goûter ensemble à des bactéries capables d’endiguer des réflexes sociaux tels que «réussir à être important»: telle fut la première étape de l’itinérance initiatique.

Après s’être assis tour à tour sur un banc, un caillou posé sur les genoux, les membres de la troupe s’éparpillaient ensuite en laissant le béton du Lignon derrière eux. Obéissant à une voix baignée d’un jazz caressant, ils se harnachaient d’un sac à dos de tissus puis se déconnectaient de la radio avant de s’enfoncer isolément dans la forêt qui descend jusqu’au fleuve. Passé la passerelle en arc de cercle, ainsi qu’une chèvre ou deux dans leur enclos, tout au silence troué de sons de cloches et aux troncs tachetés de lumière, le promeneur se retrouvait sur la rive gauche, où une pancarte lui intimait de remettre le son. Sur un vaste champ dont il foulait les hautes herbes, l’oreillette lui dictait alors de revêtir le treillis de camouflage à poils caché dans son barda, et de s’unir chastement à sa compagne la terre. Et, si entente, d’aspirer en groupe les pailles enfoncées dans sa nappe phréatique…

«Mais c’est ironique ou c’est au premier degré?» entend-on de la part d’un coreligionnaire. Si les bruitages amplifiés de plantes en train croître pouvaient suggérer l’humour, les propos diffusés qui retracent l’histoire de la planète ou célèbrent la cohabitation humaine avec l’amibe laissaient quant à eux dubitatifs. «Le principal intérêt de cette proposition était clairement d’ordre visuel», commente un festivalier en conclusion de la randonnée. On lui accorde volontiers que, hormis le paysage – urbain comme naturel –, et le tableau final du travestissement vert, l’expérience s’est quelque peu attardée au ras des pâquerettes.

Koltès au féminin

De sac, il est également question dans la création de Denis Maillefer dont la première a eu lieu vendredi à La Comédie – toujours au programme de La Bâtie. Ou plutôt de le vider, ce que fait spectaculairement la comédienne Lola Giouse dans ce «Perdre son sac» écrit spécialement pour elle par le Français Pascal Rambert, venu dispenser son enseignement à la Manufacture, où la jeune Française s’est formée. Sur un plateau bordé d’une vitrine qu’elle a à nettoyer, l’actrice, coupe courte et survêt noir, déverse son fiel à la cantonade: sa haine du père, du riche, du puissant, du vieux, de l’hétéro. Le texte, un flux d’une traite, dénué de ponctuation, imite en diable le désormais classique Jean-Marie Koltès, au point qu’on croirait à s’y méprendre une version féminine et remise au goût du jour de «La Nuit juste avant les forêts».

Brute et exigeante à la fois, la langue se confond avec la plasticité de l’actrice, comme la lave jaillit du volcan. Légèrement amplifiée, la voix douce de Lola Giouse semble la première surprise par la violente colère dont elle s’agite. Sauf quand elle susurre le désir éprouvé pour Sandrine, l’employée d’un salon de beauté d’Abu Dhabi, sur laquelle son personnage projette ses espoirs. Ou quand elle se remémore la grand-mère russe qui lui a transmis sa sensibilité esthétique.

Quant à la mise en scène par le codirecteur de La Comédie, secondé ici par Cédric Leproust, on y décèle le métier du programmateur. Plusieurs poncifs repérables çà et là s’y retrouvent, du type d’illustration musicale à l’utilisation de fumigènes, de la pluie versée comme des larmes à la vidéo filmée en direct. Après la vastitude toute en nuances de la superproduction signée Wajdi Mouawad, donnée en ouverture, La Bâtie a souffert d’un léger coup de mou.

Et ce n’est pas Nora Chipaumire, la New-Yorkaise originaire du Zimbabwe invitée avec, coup sur coup, «#PUNK», «100% POP» et «*N! GGA», qui l’en a relevée. Pourtant attendue avec curiosité, cette dernière a convié le public vendredi et samedi soirs à circuler sur la scène de l’ADC tandis qu’elle y performait son concert tripartite. Plus exactement: tandis qu’elle s’efforçait sans conviction d’ambiancer une audience qu’elle snobait par ailleurs.

La Comédie, jusqu’au 7 sept., www.comedie.ch