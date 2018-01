Carouge passe à deux doigts de la mort

Le Théâtre de Carouge est mort, vive le Théâtre de Carouge! En guise d’ultime spectacle entre les murs d’un bâtiment voué à renaître en 2020 de ses gravats imminents, Jean Liermier programme Cold Blood, ode à la résurrection entonnée par Jaco Van Dormael et Michèle Anne De Mey. Le sémillant directeur à casquette, qui avait révélé aux Genevois la magie combinée du cinéaste et de la chorégraphe belges à travers un Kiss and Cry créé en 2011, témoigne par cette coproduction d’un bel esprit d’à-propos.

L’objet est aussi inédit qu’ingénieux. Ceux qui se souviennent de Toto le héros, ce long-métrage de 1991 qui narrait les vertiges existentiels d’un sublime Michel Bouquet, reconnaîtront la patte du réalisateur, également, d’un Huitième jour consacré plus tard au miracle de la trisomie. Aux fleurs du jardinet d’après-guerre dansant sur des airs de Charles Trenet se substituent aujourd’hui les doigts du collectif Kiss&Cry performant les «nanodanses» de Michèle Anne De Mey. Précédemment destinée au grand écran, une même métaphysique se voit dorénavant redoublée sur le plateau.

Les sept décès digitaux

Sous la toile géante où défilent les images filmées en direct, on suit leurs secrets de fabrication en live. Tandis que la voix doucereuse de Van Dormael hypnotise l’assistance, l’invitant, sur un texte signé Thomas Gunzig, à «vivre sept morts» en l’espace d’une heure et quart, des phalanges en quantité variable exécutent des figures de comédie musicale, traversent une chambre d’enfant, se perdent en forêt, s’enroulent dans une pose sexy ou papillonnent au fond d’un kaléidoscope. Quant à vos yeux, ils sautillent pareillement de la facture au résultat de l’illusion: des caméras qui voltigent autour d’un décor miniature aux index qui succombent en gros plan. Jeux de mains artificieux au sol, prodigieux au ciel. Entre les deux, ce point de bascule où l’on passe de vie à trépas (et retour), où les sens se suspendent, où l’âme se rend – cet instant que le duo artistique tente de circonscrire du bout du doigt, à fleur de peau.

Sur le plan visuel, on a rarement contemplé machinerie plus sophistiquée. Réglages plus virtuoses. Sur le plan narratif, en revanche, l’heptalogie des agonies s’articule moins qu’elle ne s’empile. On ne s’étonne pas que les auteurs confient: «Ici, le scénario s’écrit à la fin, après les improvisations du collectif, et vient cimenter les images». De même, les passages musicaux qui accompagnent les différents tableaux, de Ravel à Bowie en passant par Schubert ou Lou Reed, semblent émaner d’un juke-box plutôt que s’organiser entre eux.

Restituer la caresse du dernier souffle relève aussi de l’ambition poétique. Là encore, le procédé tient surtout de l’énumération, de la liste cumulative: «Il y a des morts mécaniques, des morts organiques, des morts qui sentent bon, des morts en pleine nuit, des morts en silence. Et puis, il y a des morts érotiques», entend-on susurrer. Produites en cascade par ses ficelles apparentes, les émotions se chassent l’une l’autre. Plus sentimental que sensoriel, plus décoratif que profond, l’ouvrage pluridisciplinaire de Jaco Van Dormael et Michèle Anne De Mey s’avère au final plus proche de Disney que de Méliès.

