Cannes, une affiche aux vertus iconiques

Traditionnellement, l’affiche officielle du Festival de Cannes rend hommage à l’histoire du cinéma. Comédiens ou actrices, Marcello Mastroianni, Ingrid Bergman, Marilyn Monroe, Claudia Cardinale. Ou plans cultes et grandes scènes de films, tel «Le Mépris» de Godard, dont on se rappelle la perspective infinie qu’offrait cette image d’escalier menant au firmament. Cette année, pour ses 72 ans, on peut dire que Cannes innove en mettant en avant, exceptionnellement, le travail d’une cinéaste. Agnès Varda, décédée le 29 mars 2019 à l’âge de 90 ans. Sur cette image, on la voit sur le tournage de «La pointe courte», sa première fiction, réalisée en 1955. Un film fondateur, récupéré par la Nouvelle vague, à laquelle Varda n’a jamais voulu être rattachée, un film naturaliste avec Silvia Monfort, un Philippe Noiret débutant et les pêcheurs du lieu-dit «La Pointe courte».

Créée par Flore Maquin, graphiste cinéphile qui adore revisiter les affiches des grands films, déjà auteure du visuel de Cannes 2018 qui montrait une scène de «Pierrot le fou», l’affiche frappe par son caractère flamboyant. Elle transcende une simple photographie de plateau par une relecture aux vertus iconiques. Agnès Varda, l’œil rivé à l’œilleton de sa caméra, dans une posture qui fait «cinéma», juchée sur le dos d’un technicien et sur un échafaudage, se détache sur un fond rouge orange, auréolée d’un halo jaune qui la place au-dessus du monde.

Ce qu’elle filme demeure hors-champ, mais les lettres du mot Cannes barrent l’horizon dans les deux modèles de l’affiche, la verticale (ci-contre) et l’horizontale. Preuve que la seule star nommée ici, c’est Cannes justement. Le terme apparaît deux fois, en toutes lettres et au-dessus du logo de la Palme d’or. Les dates du festival – 14 au 25 mai – figurent en plus petit, manière de suggérer que tout ce qui est purement informatif n’est pas vraiment artistique.

(TDG)