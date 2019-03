Bill Shakespeare et Dan Jemmett enflamment cinq fleurons de la scène locale

Au pied des rideaux de velours rouge s’est embourbée une fourgonnette. Vous savez, de ces VW bus qui, jadis, emmenaient les hippies prendre racine dans une Grèce intacte. Recouvert d’une mousse qui trahit son antiquité, celui-ci s’est immobilisé en Attique, dans la forêt périathénienne où William Shakespeare situe «Le songe d’une nuit d’été». Et c’est le metteur en scène britannique Dan Jemmett, grand obsédé shakespearien devant l’Éternel, déjà acclamé en 2015 à Carouge pour son «Shake» adapté de «La nuit des rois», qui revient poser à La Cuisine éphémère ce van en forme de boîte à magie.

De magie, il est abondamment question dans cette foisonnante comédie datant de 1595. Où l’amour des jouvenceaux et jouvencelles éclôt et se fane sous l’effet de poudres florales qu’Obéron, roi des elfes, fait semer au lutin Puck. Et dont l’Obéron Jemmett fiche le bouquet originel dans le réservoir d’essence de son épave ensorcelée. Sortilèges baroques, en parallèle, puisque le dédale érotique se double d’un labyrinthe théâtral: pièce dans la pièce, une troupe amateure de mécaniciens répète son improbable pastorale «Pyrame et Thisbée», tout en faisant de son mieux pour réparer le tacot.

On vous le donne en mille: le charme principal opère sous les yeux ébahis du public grâce aux baladins en chair et en os. Or il se trouve que Jemmett, plutôt que voyager avec sa propre troupe, crée «Je suis invisible!» avec des comédiens du cru. Et pas des moindres! Si la palette de jeu du leste Joan Mompart, de la piquante Camille Figuereo, du falstaffien David Ayala, de l’extravagante Valérie Crouzet et du lunaire Mathieu Delmonté n’a pas attendu ce printemps pour être reconnue loin à la ronde, il faut dire que l’Anglais la magnifie comme jamais. Avec quatorze rôles à se partager, autant de travestissements à enfiler à la vitesse de l’éclair et un texte débridé transposé en français par Mériam Korichi, notre quintette aux pieds nus n’a rien à envier aux artisans de la Comédie-Française, où Jemmett prend régulièrement ses quartiers.

