Big-Game déploie quinze ans de carrière au Mudac

Augustin Scott de Martinville, Grégoire Jeanmonod et Elric Petit, fondateurs du bureau de design Big-Game, «sont d’abord amis». C’est en tout cas de cette façon qu’ils introduisent leur exposition «Big-Game – objets du quotidien» au Musée de design et d’arts appliqués contemporains (Mudac), à Lausanne. Et les trois amis, issus des bancs de l’Écal, ne souhaitent pas être cités individuellement dans les médias. Une façon de renforcer l’identité du groupe. Pourquoi pas! Leurs propos seront signés «le collectif».

Invité pour une carte blanche au Mudac, le trio célèbre aussi un anniversaire: quinze ans de carrière sous la bannière du studio, au service d’objets utiles et aux lignes pures, minimalistes. «Notre ambition est d’accompagner la vie de tous les jours, explique le collectif. On a ce rêve de concevoir une brosse à dents qui serait vendue en grande surface! En priorité, nous souhaitons toucher un public large. Et rendre le design accessible à tous.»

Au service du luxe

Le groupe a déjà décroché un mandat pour Provins, le plus grand encaveur de Suisse, présent dans les magasins Coop. Et a développé une étagère à l’allure aérienne, la Ypperlig, vendue chez le géant suédois Ikea. Enfin, Big-Game se met aussi au service du luxe, collaborant avec la marque horlogère suisse Rado, et n’hésite pas à réaliser d’autres prototypes, sans la pression des commandes. Pour laisser différemment libre cours à l’imaginaire. «En passant par de gros clients, il faut être rigoureux. Mais parfois on s’applique à une autre forme d’exactitude. Et on aboutit à des propositions comme la chaise Bold, composée de tubes, dont la dimension est davantage graphique que fonctionnelle.» Dans ce cas, pour parfaire le confort d’assise, le trio s’est enquis de nouvelles techniques auprès d’une usine de chaussettes! Les inspirations sont parfois inattendues.

Deux espaces au rez-de-chaussée du musée sont dédiés au bureau lausannois. Les créations sont disposées sur un support en sapin, à hauteur d’enfant. «Nous avons constamment besoin de stagiaires! Donc on tente de convertir nos futures forces de travail assez tôt!» blague-t-il. Parfaitement alignés, les objets sont mis en lumière par une illustration ou une vidéo, qui les replacent dans un tout autre contexte. Au-dessus, un descriptif plonge quant à lui le visiteur dans le processus créatif et l’histoire qui a fait naître la pièce. Chaque anecdote finissant d’éclairer les univers et sources d’inspiration.

Clés USB

Au loin, une série de bâtons de couleur. En se rapprochant, de véritables clés USB font surface. C’est que le projet Pen découle d’une envie de prendre le contre-pied des avancées technologiques autour de ces supports de stockage. D’ordinaire davantage axées sur la petitesse des éléments que sur une apparence décalée ou ludique. Ici, la clé se passe plutôt de main en main, comme un crayon. Le geste est simple, reconnaissable. Il fallait y penser! Une originale façon de détourner les codes, tout en permettant à l’utilisateur de se réapproprier un outil naturellement. Pour la gamme Castor, des tabourets conçus avec du chêne issu de l’exploitation durable et fabriqués au Japon, mêlent des techniques traditionnelles d’artisans et les gros moyens des robots en usine. Les mouvements des ouvriers s’enchaînent dans une vidéo juste au-dessus de la chaise… jusqu’au résultat. Hypnotique et passionnant!

«Big-Game - Objets du quotidien» Mudac, place de la Cathédrale 6, Lausanne, jusqu’au 1er septembre. www.mudac.ch