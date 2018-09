Belles plastiques et rythmes jazzy feront chavirer les spectateurs d’Alvin Ailey

Lancée dans une nouvelle tournée mondiale, la compagnie de danse fondée en 1958 par Alvin Ailey s’arrête cinq jours à Genève. Du 19 au 23 septembre, elle donnera en tout sept représentations, la troupe dansant deux fois le samedi 22 et le dimanche 23. Chacun des deux programmes à l’affiche se termine invariablement par «Revelations», la pièce fétiche qui malgré ses 58 ans agit toujours avec la même force sur les âmes sensibles au gospel.

Le directeur actuel de la compagnie est le chorégraphe quadragénaire Robert Battle, qui a succédé en 2011 à Judith Jamison, elle-même ancienne soliste magnifique d’Alvin Ailey. Elle avait repris le flambeau en 1989, juste avant la mort du fondateur terrassé par le sida. Grâce à ces artistes respectueux de l’héritage du maître, la troupe et son esprit continuent de rayonner, soixante ans après sa fondation. L’identité afro-américaine de l’American Dance Theater d’Alvin Ailey lui confère un statut bien à lui, entretenu par des danseurs à la plastique et au talent incomparables. Les chorégraphies sont toujours aussi dynamiques et les musiques choisies dans un répertoire mêlant les chants religieux traditionnels aux voix des grandes chanteuses noires américaines - Nina Simone, Ella Fitzgerald -, et au jazz d’un John Coltrane ou d’un Dizzy Gillepsie… C’est précisément l’œuvre de ce grand trompettiste qui a inspiré à Billy Wilson «The Winter in Lisbon», l’une des ouvertures de programme de cette tournée. L’autre est «Stack-Up» du chorégraphe Talley Beatty, figure indissociable de l’histoire de la danse américaine. Il était l’un des interprètes de Katherine Dunham, fondatrice dans les années 1940 de la première compagnie afro-américaine de danse moderne. Très engagée pour l’égalité des droits et la fin de la ségrégation aux USA, elle avait œuvré pour que les danseurs noirs ne restent pas cantonnés dans les comédies musicales de Broadway. Son travail nourri par une étude approfondie des danses des populations anciennement asservies, notamment en Haïti, devait contribuer à donner ses lettres de noblesse à la danse de scène d’inspiration afro-américaine.

Alvin Ailey était le digne héritier de cette lignée, que ses danseurs d’aujourd’hui illustrent à leur tour au cours de leurs tournées triomphales dans le monde entier. The Ailey School, l’école fondée en 1969 à Brooklyn par Alvin Ailey, continue d’alimenter la compagnie et bien d’autres en formidables danseuses et danseurs noirs et métis.

Théâtre du Léman du 19 au 23 septembre, billetterie sur www.livemusic.ch/concert/alvin-ailey (TDG)