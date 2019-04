Beckett fouille les failles de l’identité féminine

Parler, quelle impossible mission. Si Jacques Lacan l’a formulé – «L’être ne naît que de la faille que produit l’étant de se dire» – Samuel Beckett, mieux que quiconque, l’a inlassablement montré au gré de sa production scripturale. Gabriel Alvarez et son Studio d’action théâtrale lui servent aujourd’hui de porte-voix en montant en «Triptyque» trois «dramaticules» tardifs de l’Irlandais: «Berceuse», «Va et vient» et un «Pas moi» déjà étrenné l’an dernier. Exclusivement féminine, vieillissante, la parole s’y énonce dans un flot tantôt éruptif, tantôt tâtonnant, se cherche, tourne en rond puis agonise – sans parvenir à mourir. Lumières, diction, orchestration se liguent avec le texte pour un tableau visionnaire.

(TDG)

Théâtre du Galpon, jusqu’au 7 avril, 022 321 21 76, www.galpon.ch