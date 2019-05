Au diapason de la saga familiale

Musicalité, famille et envergure. Vu d’ici, voilà les grandes lignes autour desquelles s’étoilera la 43e mouture du festival de La Bâtie, du 29 août au 15 septembre. À six semaines de la conférence de presse officielle, son directeur Claude Ratzé – 2e édition au compteur – a convié mardi les journalistes de la place à une mise en bouche. Un «teaser», histoire de devancer les imminentes présentations de saison de ses partenaires institutionnels, au nombre de 36 au total, et d’installer un suspense qui fera saliver les potentiels festivaliers.

Territoires et générations

Quoique la programmation définitive d’une quarantaine de propositions pluridisciplinaires ne soit pas encore bouclée, on voit se détacher quelques jalons prometteurs. Qu’enrobent des principes aussi bien territoriaux qu’environnementaux, tels que le développement de collaborations transfrontalières avec le canton de Vaud, la Haute-Savoie et le Pays de Gex, ou l’abandon d’une scène de clubbing au profit d’un lieu central ramassé sur la Maison communale de Plainpalais – laquelle abritera bar, restaurant, brunches, banquets, mais aussi un marché de produits locaux.

Parmi les événements d’ores et déjà attendus, il faut signaler la venue, pour l’ouverture du festival à la Cuisine du Théâtre de Carouge, du Libano-Québécois Wajdi Mouawad avec sa fresque polyglotte «Tous des oiseaux», au croisement d’une filiation et de l’histoire. Quatre heures durant, l’amour s’y mesure à l’autre, cet ennemi qu’on s’avère porter au fond de soi. La durée dilatée du spectacle se calque sur une tendance générale de la sélection 2019, avec un record à neuf tours de cadran.

Le thème de la descendance sera également au centre de la création de Pascal Rambert avec les étudiants de la Manufacture, en clôture de manifestation. «Nos parents» recueille les témoignages d’enfants, avant une émouvante confrontation physique, sur scène, avec leurs géniteurs. De même, Cisco Aznar fait barrage, dans «Dolores Circus», à une hérédité de la douleur. Tandis que les septuagénaires Jane Friedrich et Laurence Montandon s’échangeront les rôles de mère et de fille dans les «Pas» de Samuel Beckett. Ou qu’une compagnie belge donnera à ciel ouvert, sur les bords du lac de Machilly, la trilogie de Marcel Pagnol, «Marius», «Fanny» et «César». En plein air également, dans une expansion itinérante plutôt qu’horaire cette fois, la chorégraphe Cindy Van Acker livrera sur le chemin allant de l’ADC à l’emplacement du futur Pavillon de la danse, place Sturm, cinq des courtes pièces qui s’agglutineront en 2020 pour la création marquant l’inauguration de la nouvelle Comédie.

Choralités et opéras

Cette choralité des établissements culturels du cru (auxquels se joindront plusieurs bibliothèques) se manifeste également dans un partenariat inédit qui voit le jour avec le Grand Théâtre. Son nouveau directeur, Aviel Cahn, lancera sa saison main dans la main avec Claude Ratzé, à travers la recréation par Daniele Finzi Pasca de l’opéra «Einstein on the Beach» signé Philip Glass en 1976. Le compositeur new-yorkais verra d’ailleurs l’Ensemble Contrechamps jouer également son opéra de chambre d’après Kafka, «In the Penal Colony», au Lignon. Le Théâtre de Vidy s’unit pour sa part à La Bâtie pour inviter le pianiste et metteur en scène hongrois David Marton à présenter aux Romands sa version lyrique de «Narcisse et Écho».

Pour la programmation des musiques actuelles, il faudra en revanche patienter jusqu’au 18 juin pour connaître l’identité des têtes d’affiche. En ce qui concerne les Genevois, on nous annonce pour l’instant les prestations de Ramin & Reda, de Chien Bleu, ou de Pilot on Mars.

(TDG)

Du 29 août au 15 septembre, prog. et billetterie dès le 18 juin sur www.batie.ch