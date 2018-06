Au Mamco, symétrie rime avec démocratie

Rarement proposition du Mamco (Musée d’art moderne et contemporain) n’aura été aussi proche des canons de l’exposition conventionnelle. Non pas par son propos, mais par sa signalétique: au mur, des descriptifs éclairent chacun des cinq volets qui charpentent chronologiquement la rétrospective consacrée à l’artiste d’origine pakistanaise Rasheed Araeen, et un certain nombre de pièces a même les honneurs d’un texte explicatif.

Ceux qui apprécient que les choses s’énoncent clairement s’en verront ravis. Lionel Bovier, quant à lui, concède que le procédé n’est pas inscrit dans sa nature. «Ça n’a jamais été aussi didactique, sourit le directeur de l’institution. Mais pourquoi pas.» Cette ardeur documentaire s’explique sans doute par le fait que l’accrochage doit séduire de multiples publics – il a déjà été vu à Eindhoven et sera encore présenté à Gateshead, en Angleterre, puis à Moscou.

Le parcours, qu’on entame au premier étage, déroule près de soixante années du travail de Rasheed Araeen, né à Karachi en 1935. C’est dans sa ville natale que cet ingénieur de formation entreprend de peindre, sans éducation artistique. Après quelques portraits et paysages figuratifs réalisés au début des années 50, il manifeste rapidement un intérêt pour l’abstraction. Ses explorations esthétiques l’amènent à composer méthodiquement avec les formes – triangles, lignes ondoyantes, quadrilatères.

Peintures tout en damiers

Son arrivée à Londres, en 1964, le confronte à la sculpture britannique moderne, notamment aux créations métalliques et colorées d’Anthony Caro. Rasheed Araeen s’en inspire pour élaborer son propre langage formel, fondé sur la symétrie et la géométrie. Deux principes qu’il continue aujourd’hui de sonder, comme l’attestent de récentes peintures tout en damiers multicolores. Il a d’ailleurs déclaré qu’on peut «se servir de la géométrie et de la symétrie dans l’art pour parvenir à l’égalité dans le monde», parce que «la symétrie implique une absence de hiérarchie», ainsi que le souligne Nick Aikens, coorganisateur de l’exposition.

Ses premières œuvres «anglaises» consistent en de légères structures cubiques en acier d’aspect minimal et de teintes souvent vives, dont chacune des faces est traversée par une diagonale créant deux triangles. En vue de les soumettre à l’asymétrie, il fait bientôt sortir ses sculptures de son atelier pour les confronter aux éléments naturels et aux corps humains.

Rasheed Adaeen, toutefois, demeure un émigré pakistanais dans une Angleterre gangrenée par le racisme; il ne trouve pas la reconnaissance artistique. Cette xénophobie endémique le pousse, dès 1971, à s’engager politiquement. Il adhère aux Black Panthers, découvre les auteurs anticolonialistes et use du film, du collage, de l’écriture ou de la photographie comme outil militant. Ses intérêts pour les systèmes sériels ou son usage de la grille persistent, que son objectif documente, en noir et blanc et vingt clichés, les démonstrations de force policière lors d’une grève à Londres ou dénonce l’impérialisme états-unien au Vietnam – dans les 24 séquences de «Fire!» il met le feu à un drapeau américain orné d’avions de chasse en guise d’étoiles, qui, en se consumant, révèle précisément l’étoile de l’étendard vietnamien. Araeen approfondit aussi sa réflexion sur la représentation en usant de sa propre image, concevant des autoportraits et se mettant en scène dans des performances.

L’équilibre et le «Veau d’or»

La production des années 80 et 90 dénote une conciliation entre les diverses préoccupations de l’artiste. «Dans son œuvre, le balancier a perpétuellement oscillé entre esthétisme formel et combat politique, souligne Nick Aikens. Là, on parvient à une sorte d’équilibre.» Les structures élémentaires, toujours, se mêlent désormais aux figurations vernaculaires des pays de l’islam. Des boucs en érection côtoient des femmes sur papier glacé que la publicité s’efforce d’occidentaliser. Les compositions se font polyptyques, retables où s’entrechoquent cultures et religions, ou encore cruciformes, à la croisée des idéologies. À l’exemple de «Golden calf» (ndlr: «Veau d’or»), qui figure la Marilyn de Warhol reproduite quatre fois autour de la photo d’un guerrier enturbanné se vidant de son sang sur le sable. Le tout sur fond vert, couleur préférée de Mahomet, dit-on.

Il y a sept ans, un Rasheed Araeen apparemment apaisé est revenu à la peinture. L’ultime chapitre de l’accrochage s’intitule «Retrouvailles» et occupe une partie du troisième étage. Sur de vastes toiles, l’artiste s’emploie à calligraphier, à l’aide de formes picturales abstraites, les noms d’éminents penseurs du califat abbasside (750-1258), soit l’âge d’or de la civilisation islamique. Ce dernier ensemble s’intitule «Homecoming» (ndlr: «Retour à la maison») et s’apparente à une coda.

Rasheed Araeen, une rétrospective Jusqu’au 9 septembre au Mamco, 10, rue des Vieux-Grenadiers. www.mamco.ch (TDG)