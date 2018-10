Au CACY, une balade pas à pas à la surface de l’œuvre

De ses murs aussi massifs qu’une insurmontable contrainte, de ses espaces d’ancienne halle aux grains, le CACY-Centre d’art contemporain d’Yverdon a fait une force. Un peu comme s’il s’était décidé à les oublier pour mieux les offrir, toujours prêt à jouer les caméléons et à disparaître en tant qu’espace d’exposition au bénéfice des expériences que l’art peut donner à vivre. En 2015, Karim Noureldin y avait imposé ses propres lois de la perspective en tissant sa toile de nuances bleues et rouges entre les voûtes. En 2017, c’est Céleste Boursier-Mougenot qui en faisait une volière, lâchant une nuée de diamants mandarins comme autant de compositeurs de l’aléatoire.

La nouvelle métamorphose est signée Sara da Silva Santos, jeune diplômée de la HEAD-Genève sortie avec les honneurs des New Heads Fondation BNP Paribas Art Awards 2018. Sa proposition court, uniquement au sol, sur 160 m2. L’idée est de la quadriller les yeux vissés sur les lattes de parquet assemblées par l’artiste dans une mosaïque de zones brutes, d’empreintes à damier, d’accidents de parcours ou encore d’expressions colorées qui viennent rompre la rectitude.

Les points de vue se modifient, les points d’approche varient et… la balade se dessine, avant tout expérimentale. Aucun des interdits muséaux frappant habituellement le sens du toucher n’a résisté. Ici, l’invitation est lancée: on marche hardiment sur une proposition artistique! Mais que faire de cette idée? Comment évoluer dans ce nouvel espace d’interaction entre l’art et son spectateur? Dans «Lagoa Rasa» – installation modulée depuis sa création sur le sol de son atelier jusqu’aux différentes présentations à la HEAD –, la plasticienne étend l’horizon d’un lieu fermé, joue avec sa matérialité comme avec son caractère. Ainsi la rencontre, lorsqu’elle se fait, se noue conceptuelle et surtout sur ces questions de perception et de communion avec l’espace.

(TDG)