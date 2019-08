Au 44 rue de Carouge, feu Le Bouffon devient Les 4 Coins

Fermées en mars dernier, la Taverne de la République et son incontournable scène rock du Bouffon en sous-sol rouvrent leurs portes après quatre mois de travaux. L’adresse a été rebaptisée Les 4 Coins. La musique devrait y garder une place de choix, avec une programmation plus éclectique qu’auparavant, ouverte également sur les lectures, l’humour, le karaoké ainsi que les danses de société, swing et Cie. Premier rendez-vous ce vendredi avec Loïc, chanteur solo à guitare, dans le cadre de la soirée d’inauguration.

Avant d’y aller goûter limonade au concombre et autre liqueur de fenouil, un coup d’œil in situ permet de mesurer l’ampleur des mutations que vient de vivre la fameuse adresse. L’esthétique pub carnotzet d’hier a laissé place à un espace épuré. Aux murs, les lambris de bois ont été arrachés pour laisser voir le béton nu, surface brute offrant un contraste élégant avec les planchers rajeunis. Intérieur revisité, vitrage amélioré, éclairage à l’avenant, tout a changé au 44, rue de Carouge. Y compris le mobilier, tables et sièges de brocante, triés sur le volet.

Musiciens et vins du terroir

Les repreneurs se nomment Élodie Baerlocher, Sabine Rochat et Nicolas Mouyrin. Trois discrets aux têtes biens faites, trois concepteurs aux parcours distincts, chacun amenant sa patte et ses dadas. Élodie Baerlocher, experte en RH, se charge en particulier de la programmation culturelle. Elle connaît la scène musicale du cru pour y avoir longtemps chanté et joué de la guitare. En dilettante certes, mais suffisamment, dit-elle, pour se rendre compte que la ville manque de salles à la portée des amateurs et des groupes débutants. L’ambition des 4 Coins, c’est cela aussi: établir un tremplin à l’échelle locale. «On commence doucement, avec pour objectif de proposer à terme au moins un concert hebdomadaire.»

Sabine Rochat, pour sa part, revient à son métier de bijoutière-joaillière après avoir également travaillé dans le design horloger. À elle de gérer un espace d’exposition à configuration variable, que pourront louer artisans et artistes afin de présenter leurs créations. Voilà pour le «coin pop» de la maison. Concept, disions-nous. Ainsi du «coin event» encore: où il s’agit de faire tourner lecture, musique et Cie un peu partout dans la maison, lorsque ce n’est pas au «coin scène», à la cave, que ça se passe. Quant au «coin bar», on y trinquera également vins et bières de la région – 5 francs la pression, dans la fourchette aimable des prix à la genevoise. À noter encore que l’établissement restera ouvert toute la journée, avantage certain pour une enseigne dont les consommations constituent le fonds de commerce.

Mobilier à vendre

Enfin, le mobilier mentionné plus haut est à vendre. D’ailleurs, il y a des étiquettes avec les prix partout, y compris sur les pieds des tables. La part de Nicolas Mouyrin. Issu de l’hôtellerie de luxe, ce dernier chine sans répit depuis quinze ans. À Carouge, l’esthète a longtemps géré l’Atelier 58, désormais revendu. Rue de Carouge à présent, une nouvelle opportunité voit le jour pour présenter ses trouvailles.

Les 4 coins Rue de Carouge 44, inauguration ve 30 août, de 18 h à 02 h. Infos: les4coins.ch