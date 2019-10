Astérix est né dans l’urgence… en deux heures

Les grandes dates de la saga

De la toute première apparition d’Astérix à sa reprise par Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, le petit Gaulois a fait du chemin.



1959: le premier numéro de l’hebdomadaire «Pilote» paraît le 29 octobre. Astérix en fait partie. Obélix aussi, mais ce dernier ne joue qu’un rôle secondaire.



1961: sortie d’«Astérix le Gaulois», premier tome de la saga. Tiré initialement à 6000 exemplaires, l’album est aujourd’hui très recherché par les collectionneurs, sa cote pouvant dépasser les 1000 euros!



1962: les premières caricatures de personnalités apparaissent dans «La Serpe d’Or». Uderzo se fait un plaisir de croquer Raimu en tenancier d’auberge et Charles Laughton en romain.



1965: première apparition d’Idéfix, dans «Le tour de Gaule d’Astérix». Le petit chien a reçu son nom à la suite d’un concours lancé dans le journal «Pilote».



1967: Astérix déboule sur le grand écran, avec l’adaptation en dessin animé d’«Astérix le Gaulois». Uderzo et Goscinny n’ont pas été consultés et apprécient peu la qualité de ce métrage réalisé par les Studios Belvision. La voix d’Astérix est celle du comédien Roger Carel.



1970: René Goscinny imagine un nouveau couple dans le village gaulois: le vénérable Agecanonix et son épouse, ravissante mais beaucoup plus jeune que lui…



1970: Astérix débarque «Chez les Helvètes». L’idée de cette escapade en Suisse a été suggérée par le président français en personne, Georges Pompidou, fan déclaré du petit Gaulois.



1973: Astérix visite la Corse. Cette aventure est la dernière à paraître en prépublication dans «Pilote», longtemps sous-titré «le journal d’Astérix et d’Obélix».



1977: René Goscinny décède à 51 ans, victime d’une crise cardiaque le 5 novembre. Le scénariste se livrait à une épreuve d’effort sur un vélo d’appartement, chez son cardiologue.



1979: parution d’«Astérix chez les Belges», dernier album signé Goscinny et Uderzo.



1980: Uderzo est seul aux commandes pour «Le grand fossé». Piqué au vif par des remarques prédisant la mort d’Astérix en même temps que celle de Goscinny, et également pour ne pas se noyer dans le chagrin, le dessinateur a décidé de poursuivre seul, après vingt-six années de complicité avec son alter ego.



1989: ouverture du Parc Astérix, situé dans l’Oise, à une trentaine de kilomètres de Paris. Le site de 22 hectares est alors composé de cinq quartiers thématiques: la Via Antiqua, le village d’Astérix, la rue de Paris, le grand lac et la cité romaine.



1999: le cinéaste Claude Zidi signe «Astérix et Obélix contre César», première adaptation en film live des aventures du petit Gaulois. Christian Clavier incarne Astérix, Gérard Depardieu joue Obélix. Porté par une musique de Jean-Jacques Goldman et Roland Romanelli, le long-métrage se révèle un énorme succès populaire: plus de 23 millions de spectateurs dans le monde.



2005: «Le ciel lui tombe sur la tête» est le dernier album d’Astérix signé par Albert Uderzo. Incontestablement le moins bon, avec une rencontre incongrue entre les univers de la BD franco-belge, les comics américains et le manga.



2013: Jean-Yves Ferri au scénario et Didier Conrad au dessin reprennent les rênes de la saga. Dans «Astérix chez les Pictes», les Gaulois mettent le cap sur l’Écosse.



2019: parution de «La fille de Vercingétorix».

PH.M.