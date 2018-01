Antigel, dans le laboratoire des insolites

Antigel, 8e édition, démarre ce samedi 20 janvier avec sa désormais traditionnelle course à pied dans le parc La Grange. Une compétition sportive en guise d’échauffement avant d’attaquer le vif du sujet dès le vendredi suivant, 26 janvier, puis jusqu’au 17 février. Trois semaines de concerts, de spectacles de danse et de soirées clubbing. Ainsi que les incontournables «Made in Antigel». Incontournables, parce que ces événements spectaculaires, sortes de tableaux pluridisciplinaires organisés dans des lieux insolites, sont la marque de fabrique du festival. Ceci depuis ses débuts en 2011 et cette incursion remarquable dans l’usine d’incinération des Cheneviers.

Les organisateurs ont eu le nez fin en imposant pareils projets: rendez-vous prisé d’un public des plus variés – ce sont des événements «populaires», selon le directeur artistique, Éric Linder – les Made in, s’ils se limitent à quatre créations cette année pour une soixantaine de propositions au total, constituent un produit d’appel efficace, car unique en son genre dans la région. C’est également, depuis quelques années, un savoir-faire maison qu’Antigel exporte, en Suisse comme dans le reste de l’Europe. On comprend dès lors que l’enjeu est de taille, qui mobilise Antigel et sa «troupe» (c’est ainsi que se perçoivent les collaborateurs) parfois des années à l’avance.

Comme dans un film

Exercice complexe que ces Made in, rappelle Éric Linder, tant les obstacles sont nombreux, notamment dans l’obtention des autorisations pour accéder à des espaces aussi particuliers, par exemple, que la champignonnière de La Bâtie, comme ce fut le cas en 2017. «Les Made in, résume le codirecteur d’Antigel, sont une des raisons principales qui ont permis au festival d’augmenter sa fréquentation.» De 12 000 visiteurs en 2011 à 50 000 en 2017, la progression impressionne, qui tient aussi aux succès des soirées festives du Grand Central (dans les bâtiments CFF de Pont-Rouge, à nouveau cette année). On pointera également le franc succès des prestations en salle, qui font très souvent carton plein.

Revenons à nos insolites. On cite toujours les Cheneviers comme un modèle? Cet hiver 2018, le festival a trouvé, encore une fois, de quoi susciter la curiosité, sur le papier du moins. Le Jardin botanique pour une ambiance de serres luxuriantes, les écoles de Lancy pour un focus sur l’architecture urbaine, le Fort l’Écluse dans un décor militaire mastoc, et les carrières du Salève, entre gravillons et machines monstres. Tels sont les sites qui seront animés durant le festival de lumières et de sons, de chorégraphies et d’arts circassiens, de dresseurs de chevaux et de pongistes…

Le plaisir de l'inconfort

La surprise incroyable, on l’attend à chaque édition. On y croit. Au risque de se trouver parfois déçu. Tel est le jeu des Made in, dont la cuisine, nous expliquent les organisateurs, relève de l’invention permanente. Qu’on songe à l’ambiance fantasmagorique procurée par cette balade nocturne autour du Bois de la Bâtie, en 2016 (photo ci-contre). Brouillard artificiel, lumières bleutées, climat surnaturel: c’est au cinéma fantastique que renvoie une telle expérience, ainsi que nous le raconte l’une des chevilles ouvrières du festival, Gregory Brunisholz, qui œuvre aussi bien comme scénographe que régisseur sur les Made in: «Le cinéma est une référence essentielle, que je partage avec Éric Linder. Personnellement, j’envisage un Made in comme une façon d’emmener le public sur le plateau d’un tournage, voire carrément dans le film. C’est ce qui fait la différence avec le cinéma. Ou le théâtre. Au cinéma, on est face à un écran. Au théâtre, face à de l’art vivant, certes, mais avec une frontière nette entre acteurs et spectateurs.»

Casser la frontière entre spectateur et acteur s’avère d’autant plus pertinent en cette ère du numérique tous azimuts, relève Gregory Brunisholz: «Les casques de réalité virtuelle arrivent sur le marché et vont bouleverser notre façon de vivre le cinéma. La perspective est formidable. Créer au même moment une expérience d’immersion non pas virtuelle mais physique permet, paradoxalement, de se passer de l’innovation technologique. Voilà ce qu’il y a de captivant ici. Le visiteur vit une expérience en commun avec le froid, la neige, dans l’inconfort. Le virtuel peut créer énormément. Mais les sensations de communion, les sensations météorologiques également, ne sont possibles que dans la réalité.»

Dans les gravières du Salève

Il sera intéressant, ici, de relever le parcours de Gregory Brunisholz. À 32 ans, ce designer industriel formé à l’ECAL s’est frotté au monde des marques avant de rejoindre Antigel. Exposer des radiateurs ou des robinets, dit-il, voilà qui se distingue du culturel par l’aspect pragmatique: le design commercial vise un objectif, vendre des produits. Et le «pragmatisme» d’un Made in, alors? «Il consiste à donner le meilleur confort au public comme aux artistes, sachant que ces projets, par définition, ne sont pas confortables. Raison pour laquelle ce type d’expériences m’intéresse. Dans les Made in, que vous soyez responsable du son ou de la lumière, chacun a un rôle créatif. Comme les contraintes du terrain sont à chaque fois nouvelles, les techniciens eux-mêmes doivent innover. D’autant que les délais sont très courts, et demandent de tirer parti de toutes les ressources à disposition.»

Une grotte humide, une cave labyrinthique, une gravière gigantesque: Antigel aurait-il une attirance obsessionnelle pour les choses compliquées? C’est même cela qui motive la troupe, et nourrit sa créativité. «Le scénographe de théâtre ou d’une expo commerciale a un plateau prédéfini à disposition, qu’il doit transformer. Au contraire, il s’agit avec les Made in de mettre en valeur la matière propre à chaque site. Au Salève, ce sont les gravières elles-mêmes que nous mettrons au centre de l’attention.»

Antigel, 8e édition, du 26 janvier au 17 février. Infos: antigel.ch (TDG)