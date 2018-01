Antigel, 8e édition, ouvre les feux avec sa traditionnelle «roller party»

Quatre roues sous chaque pied, en ligne ou en carré. Tenue colorée et pantalon année 80 pour les plus convaincus. Et que les corps filent sans s'arrêter, roulant sur le béton brut des sous-sols, dans un circuit cavernicole. Murs froids, angles droits, des lumières spectrales entraînent le visiteur de loin en loin. Sous la zone CFF de Pont-Rouge, à deux pas du festif Grand Central, qui ouvrira ses portes toute à l'heure, Antigel invite son monde à déambuler. Vendredi 26 janvier, 19h, Antigel, 8e édition, ouvre les feux avec sa traditionnel «roller party». (TDG)