Andrea Camilleri cuisinera les abrutis depuis l’au-delà

Dans sa dernière livraison, «La pyramide de boue», Andrea Camilleri s’emballait pour les macaronis «’ncasciata» de sa bonne Angelina, à base de caciocavallo, pecorino, aubergines, viande hachée et œuf dur. L’écrivain, qui s’est éteint à 93 ans mercredi à Rome, savait tenir au corps avec des polars cuisinés. En apparence, si Andrea Camilleri avait baptisé son commissaire Salvo Montalbano en hommage à son confrère espagnol Manuel Vázquez Montalbán, cette force de la nature creusait une veine plus gaillarde et fantaisiste. Déjà par l’usage d’un patois arc-bouté entre l’italien officiel, le dialecte de sa ville natale de Porto Empedocle et l’italien «sicilianisé».

«Comme le disait Pirandello, déclarait-il, la langue italienne exprime le concept, tandis que le dialecte, c’est le sentiment.» De quoi torturer Serge Quadruppani dans ses traductions. De toute façon, les aficionados du flic épicurien finissaient toujours par s’y perdre, les enquêtes de Montalbano étant gérées par plusieurs éditeurs français. L’intéressé s’excusait de ces zigzags chronologiques dans une préface. Lui qui dictait ses textes trois heures par jour avouait se lasser. «Quand je n’en peux plus de Montalbano, je donne un vieux manuscrit à mon éditeur. Après tout, Sherlock Holmes aussi a dû récupérer. Mais là, le commissaire est vraiment au bout du rouleau.»

C’était en 2012, et beaucoup d’enquêtes suivraient. Car sous la nonchalance truculente, ce ténor du réalisme robuste n’aura cessé de dénoncer mafia, corruption, crise migratoire, fascisme etc. Vigata, où règne Montalbano, n’existe pas. Par contre, des façades des commerces à la statue du «Nené», le nom Vigata figure partout dans Porto Empedocle. À la réflexion, c’est mieux qu’une rue Andrea Camilleri posthume.