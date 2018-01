André Dussollier navigue au Léman sur «Novecento»

Il va débarquer sur la scène du Théâtre du Léman avec feutre, trompette et un lourd bagage qu’il déposera à ses pieds. André Dussollier se mettra alors à raconter avec un charme fou l’histoire tout à fait singulière de son ami Novecento le pianiste - Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento de son nom complet. À ses côtés, quatre jazzmen feront danser le navire et tanguer le comédien. Car Novecento, conte théâtral écrit par Alessandro Baricco, se passe sur l’eau. Intégralement. Et pour cause…

Novecento est né en 1900 à bord du paquebot Virginian. Abandonné sur le piano du salon des premières classes dans une boîte à citrons, l’enfant est recueilli par un ouvrier de la salle des machines. Il se prend de passion pour le piano, s’initie seul et très vite, devient «le plus grand des pianistes». Il joue de tout, sait tout de la musique, connaît tout du monde, sans jamais avoir mis pied à terre. Novecento habite le Virginian et l’océan. Une fois, une seule, il projette de descendre sur le quai, puis renonce.

Passager perpétuel

André Dussollier incarne le trompettiste qui a accompagné Novecento six années durant. Son monologue dessine pour le spectateur les contours d’un destin unique, bouleversant et poétique. L’extraordinaire comédien, qui a obtenu en 2015 un Molière pour ce rôle, signe aussi l’adaptation française et la mise en scène (avec le scénographe Pierre-François Limbosch) de Novecento. Créée au Théâtre du Rond-Point à Paris, la pièce remplit depuis des mois désormais le Théâtre Montparnasse. André Dussollier y est escorté par Di Tanna au piano, Sylvain Gontard à la trompette, Michel Bocchi à la batterie et Olivier Andrès à la contrebasse.

À Genève, la représentation de Novecento le lundi 22 janvier se double d’un dîner caritatif. L’Association 123 Action, dont André Dusollier est le parrain, sera la bénéficiaire unique de cette soirée. L’ONG s’emploie à assurer l’accès des populations défavorisées à l’eau potable dans différentes régions d’Afrique et d’Asie.

«Novecento» d’après Allessandro Baricco, avec André Dussollier, lundi 22 janvier à 19 h, Théâtre du Léman. www.ticketmaster.ch (TDG)