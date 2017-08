Amélie Nothomb, maîtresse d'une rentrée classe

Zoom

Les romanciers sur le front

Face à la morosité du marché du livre, encore déprimé par l’élection présidentielle, les éditeurs dépêchent leurs troupes d’élite et osent parier sur de nouveaux écrivains.



Depuis dix ans, plus d’un millier de livres sort à l’automne. Sans compter les romans de genre, policiers etc. Dans la masse, les variations, même infimes, donnent le ton. Plus de romanciers français se lancent dans la course aux Goncourt et autres prix, à peine moins d’étrangers.



L’indice frappant tient à l’augmentation sensible des premiers romans en lice (30% de plus), ainsi qu’à l’apparition d’éditeurs dans cette catégorie. Autre constat, contrairement à l’an dernier, les écrivains se montrent fidèles à leur port d’attache, le «mercato» n’enregistrant aucun transfert d’importance. La stabilité n’engendre pas l’ennui. Ainsi, lors de la traditionnelle présentation des titres aux libraires en juin, Bertrand Py, directeur d’Actes Sud, insistait sur «l’équilibre subtil dans la programmation entre auteurs déjà connus, désirés des lecteurs, et plumes émergentes».



Et ses confrères de renchérir sur la prodigalité de l’offre saisonnière, «indéniablement plus riche, d’autant que certains éditeurs cherchent à se refaire».