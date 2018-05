Am Stram Gram sert une rasade de créations

Pas moins de 92% des levers de rideau au Théâtre Am Stram Gram la saison prochaine adviendront dans l’excitation partagée d’une première fois. C’est en substance la carte maîtresse du jeu dévoilé par l’hôte des lieux, Fabrice Melquiot, mardi en conférence de presse. Par conséquent, les descriptifs des propositions restent forcément pommelés d’ombres, comme le rendu d’une échographie. L’essentiel tient dans cette citation, lue en préliminaire, de la grande femme de théâtre française Ariane Mnouchkine, invitée en automne 2018 au Théâtre de Beaulieu à Lausanne: «Il faut dire aux enfants qu’ils arrivent non pas à la fin d’une histoire, mais au début.»

À défaut d’une thématique générale, cette saison 2018-2019 se place ainsi sous le signe de la confiance faite aux artistes. Lesquels? À titre d’auteur, le nom de Fabrice Melquiot revient à trois reprises au moins. Avec «Ma Colombine», production maison dédiée au Colombien d’origine Omar Porras. Notre poète-dramaturge y narre l’histoire personnelle du metteur en scène, comédien et directeur du Théâtre Kléber-Méleau, depuis l’enfance à 2600 mètres d’altitude jusqu’aux fêtes théâtrales repérées à 10 000 lieues à la ronde, en passant par «le saut à la perche au-dessus de l’Atlantique». Le meneur du Teatro Malandro, affublé d’oreilles géantes, y jouera en solo sa propre saga. Trois autres projets compléteront l’offre au rayon des créations estampillées Am Stram Gram: le «Non! Je veux pas» de la Fribourgeoise Marjolaine Minot, le «Youzikoum» de la chorégraphe Madeleine Raykov et le très secret-défense «Blind Date», un chantier coproduit par le festival Antigel visant à mettre à profit la machinerie scénique.

Au registre des genèses accueillies, Melquiot signe encore le texte de «Parle à la poussière», variation autour de la légende japonaise des mille grues, selon laquelle une pratique ininterrompue de l’origami peut vous soigner du pire. Enfin, le maître de céans accole son nom à celui de la compagnie du Rivage, qui montera sa pièce «Maelström» en diptyque avec le «Dan Då Dan Dog» du Suédois Rasmus Lindberg, tous deux destinés aux ados. Naîtront également sous nos yeux ébaubis des invités venus du trampoline, de la danse, des marionnettes, de la musique électronique ou de l’architecture, tous plus ou moins fécondés par la plume melquiotienne. Quant aux deux seuls spectacles déjà créés, ils émanent pour l’un du phare genevois Dorian Rossel, pour l’autre de la compagnie La Rousse.

À noter tout de même qu’après cette saison copieusement servie par ses propres talents, Fabrice Melquiot a mis sur pied, pour la suivante, un collectif intergénérationnel de programmation, formé de cinq permanents et autant de jeunes «compagnons» issus des ateliers. À suivre!

