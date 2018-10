A. Lange & Söhne fait appel à la créativité de la HEAD

Elle s’appelle Datograph Up/Down «Lumen». Limitée à 200 exemplaires, elle est le quatrième garde-temps de la série «lumen», lancée par la marque saxonne A. Lange & Söhne en 2013. Dévoilé hier, ce nouveau modèle, dont tous les affichages brillent dans l’obscurité grâce à un revêtement phosphorescent, est doté d’une fonction flyback, d’un affichage à minutes sautantes, ainsi que d’un indicateur de réserve de marche. Caractéristiques susceptibles de séduire tous les collectionneurs de montres sportives. Mais pas seulement!

Rajeunir l’image

La volonté de la marque, fondée en 1845 à Glashütte, berceau de la haute horlogerie allemande, et relancée en 1990, étant de séduire également la nouvelle génération de millenials. «Nous avons pour le moment une image très traditionnelle qui découle de nos racines, mais nous aimerions la rajeunir pour gagner de nouveaux publics», explique Florian Kleinsteuber, responsable de relations presse chez A. Lange & Söhne.

L'originalité de ce modèle réside dans la grande date luminescente, composée de deux surfaces d'affichage séparées, conçue pour s'allumer immédiatement après le passage à la commutation de nuit.

Une redynamisation entamée déjà au début de l’année lorsque l’ensemble du département marketing et communication de la marque fut déplacé à Berlin, centre névralgique pour la création artistique et grouillant de jeunes designers. Un mouvement stratégique par lequel l’horloger souhaite mettre toutes les chances de son côté pour attirer de nouveaux talents. Et l’action se poursuit aujourd'hui, à l’occasion du lancement de ce nouveau modèle haut de gamme. Alors que hier, à Barcelone, le dévoilement du garde-temps fut accompagné par une série de conférences sur le design et l’architecture, en Suisse, la marque a eu l’idée de s’associer avec la Haute école d’art et de design (HEAD) de Genève afin de mettre en place un projet de communication visuelle original, inspiré du design de la montre.

Courant octobre, un groupe composé d’étudiants en chaire horlogère ainsi qu’en Communication visuelle et de trois alumni a ainsi été spécialement créé pour l’occasion. «C’est la première fois que des étudiants de la chaire horlogère sont amenés à travailler avec ceux de la Communication visuelle. C’est une collaboration très stimulante», se réjouit Raphaël Widmer, enseignant à la HEAD et chargé du projet.

Sortir du cadre

Après une journée de brainstorming où les étudiants ont pu poser les bases du travail à effectuer, ils ont eu l’idée de s’organiser sous la forme d’une agence de communication fictive, chapeautée par les trois anciens étudiants de la HEAD. «Lorsque l’on travaille pour un mandat réel, la première action consiste à cerner les attentes du client de manière très précise afin d’être capable de les détourner», explique Samy Bouard-Cart, l’un des trois alumni à la tête du projet. «C’est ce qui nous permettra ensuite de le surprendre en sortant légèrement du cadre.»

C'est la première fois que des étudiants de la HEAD provenant de deux filières différentes sont amenés à travailler ensemble.

Mais c’est véritablement lors de la deuxième journée de workshops que les choses ont commencé à se mettre en place. «Lorsque les étudiants sont nombreux, le démarrage peut-être long car les idées partent dans tous les sens, mais il est, à mon avis, essentiel», note Charles Chalas, assistant Communication visuelle, également en charge du projet. En partant du nom de la montre, «lumen», les étudiants ont voulu décliner ses différentes facettes, changeant en fonction de la lumière, en les rapprochant de l’humeur variante de celui qui la porte. «Notre rôle en tant que designers graphiques est d’imaginer des histoires et de créer des univers pour faire rêver le futur acheteur», explique Bérénice Milon, ancienne diplômée.

Si le premier rendu de leur travail sera présenté lundi prochain à la marque, le résultat final de la collaboration pourra être découvert sous forme d’un portfolio dans le numéro de fin d’année de la Tribune des Arts, à paraître le 7 décembre!

Plus d'informations sur la nouvelle Datograph Up/Down «Lumen» de A. Lange & Söhne sur www.alange-soehne.com.

(TDG)