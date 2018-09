«A Game of You», l’alambic du moi

Le lancinant retour de Raimund Hoghe

Il foule la scène du bout du lac pour la septième fois (la quatrième rien qu’à La Bâtie), le chorégraphe allemand Raimund Hoghe, bientôt 70 ans. Les balletomanes genevois ont donc à l’esprit trois au moins de ses signes particuliers: son physique de gnome bossu et racé, scoliose surmontant des jambes démesurément longues, dont il exhibe la difformité avec cérémonie; son glorieux passé de dramaturge auprès de la grande Pina Bausch, dont il prolonge l’esthétique minimaliste; et une tendance à la mélancolie lancinante, rehaussée par les roulades aussi bien de la Callas, de Judy Garland que de Dalida, qui font de lui, à la danse contemporaine, ce qu’un Daniel Schmid est au cinéma.



Autant dire que sa «Canzone per Ornella» a tout naturellement trouvé sa place, dimanche soir, en représentation unique au Théâtre Am Stram Gram, au sein de cette 42e édition axée sur l’altérité et la différence. Lui-même présent sur scène avec un assortiment d’accessoires sibyllins, il y rend hommage, sous une forme louvoyant entre dialogue et portrait, à sa fidèle danseuse Ornella Balestra, ancienne de chez Maurice Béjart. Harmonieusement charpentée quant à elle, la ballerine est tour à tour muse, modèle ou mère pour Raimund Hoghe. Tandis que les enceintes, tel un inusable juke-box, déversent leur infinité de variétés italiennes, d’airs lyriques, de mouvements romantiques ou d’extraits de l’œuvre poétique de Pier Paolo Pasolini, elle ondule ses bras gracieux, glisse ses pieds déjà cambrés par des escarpins haut perchés. C’est nostalgique, entêtant et lent – au point qu’on serait tenté, aux saluts, d’applaudir inclusivement le public pour sa patiente sollicitude.



«Canzone per Ornella», www.batie.ch